04 декабря 2025 в 13:04

В Петербурге дроппера заставили вернуть деньги обманутой пенсионерке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге дроппера заставили вернуть деньги обманутой пенсионерке, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры. Женщина получит обратно 730 тыс. рублей.

Сообщается, что пенсионерка попалась на схему с «безопасным счетом». Аферисты позвонили женщине, и под давлением она перевела им все имеющиеся средства.

После осознания того, что попалась на уловки мошенников, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Конечного получателя денег смогли найти — прокурор подготовил и направил в суд исковое заявление к владельцу счета с требованием о взыскании всей суммы как неосновательного обогащения.

Ранее сообщалось, что мошенники попытались обмануть жительницу Кировской области от имени ее парня, проходящего службу в армии. Схема провалилась, когда аферисты не смогли назвать клички домашних животных пары.

