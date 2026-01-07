В России займутся мониторингом экономического положения пенсионеров

Власти России намерены запустить регулярный мониторинг положения граждан пенсионного возраста, передает ТАСС. Согласно официальному плану мероприятий, утвержденному правительством, профильные ведомства займутся подготовкой специализированного аналитического отчета, посвященного социально-экономическим условиям жизни старшего поколения.

Выпуск такого доклада будет осуществляться раз в два года — в 2026, 2028 и 2030 годах. Основой для документа станет комплексное исследование, по результатам которого должны быть разработаны конкретные меры для последовательного улучшения качества жизни пожилых россиян.

Ответственность за выполнение этой задачи возложена на Высшую школу экономики (ВШЭ). Ей поручено не только проводить анализ и готовить информационно-аналитический отчет, но и представлять готовый доклад в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в 2026 году повышение выплат коснется практически всех категорий пенсионеров. По его словам, перерасчет затронет страховые, социальные и военные пенсии. Повышение будет привязано к трем конкретным датам.

До этого стало известно, что в рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года в российских больницах появятся службы соцкоординаторов, а также будет развиваться система «серебряного» волонтерства. Кроме того, планируется расширить медпомощь на дому.