06 января 2026 в 18:20

В ГД рассказали о новых мерах по улучшению жизни граждан старшего возраста

Депутат Панеш: в российских больницах появятся службы соцкоординаторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В российских больницах появятся службы соцкоординаторов, а также будет развиваться система «серебряного» волонтерства, заявил NEWS.ru заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, комментируя план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он подчеркнул, что утверждение документа правительством — это своевременный и необходимый шаг.

Главный вопрос сегодня — как конкретные меры, такие как индексация пенсий, развитие системы долговременного ухода или создание геронтологических коек, будут реализованы и как это повлияет на повседневную жизнь наших граждан. В документе заложены верные приоритеты: охрана здоровья и доступность медицинской помощи, развитие социальных услуг, повышение финансовой обеспеченности и создание комфортной инфраструктуры. При этом наиболее значимыми представляются те из них, которые направлены на решение острых, насущных проблем, ― объяснил Панеш.

Среди ключевых инициатив депутат выделил развитие системы долговременного ухода, которая к 2030 году должна охватить не менее 500 тыс. наиболее нуждающихся граждан. Также важны конкретные шаги по расширению медпомощи на дому, учитывая, что в прошлом году было выполнено 13,5 млн таких посещений, а к 2030 году этот показатель планируется удвоить, пояснил он.

Существенной мерой является сохранение диспансерного наблюдения для более чем 90% пациентов с выявленными заболеваниями и увеличение доли пенсионеров, получающих долговременный уход, с 10,5% до 30,3% к 2030 году. Особое внимание важно уделить необходимости развития гериатрической помощи, включая обеспечение людей в возрасте от 70 лет специальными койками и расширение практики телемедицинских консультаций по профилю «гериатрия». Говоря о текущей ситуации с помощью пожилым россиянам, работа уже ведется, но масштабы и качество этой помощи требуют серьезного наращивания, ― рассказал Панеш.

Собеседник отметил, что во всех регионах действуют программы активного долголетия, в которые вовлечены 14,6 млн человек, а к 2030 году планируется привлечь почти 42% граждан старшего возраста. Также продолжается возобновленная в текущем году индексация пенсий работающим пенсионерам, резюмировал парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсионеры могут работать дома на сдельной основе, используя материалы заказчика. Она пояснила, что это могут быть вязание, пошив и другие виды деятельности.

Каплан Панеш
депутаты
Госдума
пожилые люди
Софья Якимова
С. Якимова
