06 января 2026 в 14:22

В Госдуме рассказали, какую работу пенсионеры могут выполнять на дому

Депутат Бессараб: пенсионеры могут работать дома сдельно на материалах заказчика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пенсионеры могут работать дома на сдельной основе, используя материалы заказчика, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она пояснила, что это может быть вязание, пошив и другие виды деятельности.

Надомная работа — это работа, как правило, на материалах заказчика или работодателя. То есть, к примеру, работодатель привозит ткань. У надомника стоит швейная машина, и он из материалов, как правило, работодателя выполняет заказ. Или, к примеру, это вязальная машина: работодатель предоставляет шерсть для вязания изделий. Или это пекарня, когда надомник выполняет заказ по выпечке продукции. В общем, это, как правило, сдельная работа именно на материалах, предоставляемых работодателем, ― объяснила Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что надомная работа отличается от дистанционной. Это не два одинаковых режима, дистанционная работа — это работа в удаленном режиме, которая может выполняться на компьютере, при этом оплата за интернет может осуществляться как сотрудником, так и работодателем в зависимости от трудового соглашения, пояснила она. Депутат также добавила, что любая работа для граждан пенсионного возраста предлагается исключительно на добровольной основе.

Если у человека есть желание поработать, он будет работать. Если нет, он имеет полное право выйти на заслуженный отдых и ни о чем больше не задумываться. Но, действительно, у нас почти восемь миллионов работающих пенсионеров, получателей страховых пенсий, ― подытожила Бессараб.

Ранее сообщилось, что правительство намерено развивать формы надомной, временной и гибкой трудовой занятости для россиян старшего поколения. Отмечается, что власти намерены организовывать соответствующие тематические мероприятия и проекты.

пенсионеры
Светлана Бессараб
депутаты
пенсии
Софья Якимова
С. Якимова
