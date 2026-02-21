Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 21:39

«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта

Части россиян повысят пенсию с 1 марта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 марта планирует повысить пенсии для россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет, рассказала Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, других индексаций пенсии не планируется.

С 1 марта отдельных повышений не планируется. Единственное исключение составляют те, кому исполнилось 80 лет в феврале. Автоматически в беззаявительном порядке для них будет увеличена фиксированная выплата в два раза, — отметила Бессараб.

Также парламентарий напомнила, что с 1 января страховую часть пенсии проиндексировали для 38 миллионов получателей. Также с 1 февраля произошли изменения в социальном блоке. В частности, индексировали все выплаты и гарантии, проводимые через Социальный фонд России.

Ранее сенатор Наталья Мельникова сообщила, что медицинские и педагогические работники могут претендовать на досрочную пенсию. По ее словам, льгота доступна при соблюдении ряда условий, включая специальный стаж и установленный законом пятилетний период ожидания.

Светлана Бессараб
пенсии
индексации
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России развеяли слухи о запрете на оказание медпомощи в Индии
«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта
Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии
Россиян предупредили о смене условий обсуживания банковских карт
Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков
Россиян предупредили о длинных очередях на границе с Эстонией
Зажженная сигарета унесла жизни пятерых человек
В МВД обновили статус осужденного адвоката-иноагента Полозова
Популярная блогерша погибла под колесами грузовика возле Анапы
«Эй, вперед, кусать!»: Мирошник рассказал о новом поручении Зеленскому
Одессит охладил пыл сотрудников ТЦК при помощи «спасительной пены»
Силы ПВО за шесть часов сбили 89 дронов ВСУ над регионами
США увеличили импорт сладостей из России до максимума с 2021 года
Коростелев поздравил Клебо с победой в марафоне на ОИ-2026
США предупредили о затяжном конфликте из-за ударов по Ирану
На Западе предупредили о крупной передислокации военных США
«Предотвратить утечку»: появились детали задержания принца Эндрю
Семеновой не хватило шага до финала ОИ-2026
Женщина зашла в кофейню за латте и случайно стала богаче Илона Маска
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.