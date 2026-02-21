«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта Части россиян повысят пенсию с 1 марта

С 1 марта планирует повысить пенсии для россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет, рассказала Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, других индексаций пенсии не планируется.

С 1 марта отдельных повышений не планируется. Единственное исключение составляют те, кому исполнилось 80 лет в феврале. Автоматически в беззаявительном порядке для них будет увеличена фиксированная выплата в два раза, — отметила Бессараб.

Также парламентарий напомнила, что с 1 января страховую часть пенсии проиндексировали для 38 миллионов получателей. Также с 1 февраля произошли изменения в социальном блоке. В частности, индексировали все выплаты и гарантии, проводимые через Социальный фонд России.

Ранее сенатор Наталья Мельникова сообщила, что медицинские и педагогические работники могут претендовать на досрочную пенсию. По ее словам, льгота доступна при соблюдении ряда условий, включая специальный стаж и установленный законом пятилетний период ожидания.