Названы категории пенсионеров, которым увеличат выплаты в 2026 году Депутат Панеш: пенсию в 2026 году увеличат работающим и неработающим пенсионерам

В 2026 году повышение выплат коснется практически всех категорий пенсионеров, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). По его словам, перерасчет затронет страховые, социальные и военные пенсии. Повышение будет привязано к трем конкретным датам.

С 1 января страховые пенсии (по старости, инвалидности, потере кормильца) вырастут на 7,6%. С 1 апреля на 6,8% увеличатся социальные и государственные пенсии. С 1 октября состоится перерасчет военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия на 4%. Уточнить свой будущий размер выплаты можно через выписку индивидуального лицевого счета в личном кабинете СФР, МФЦ или клиентской службе фонда.

Все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории по ведомственным пенсиям, — сказал Панеш.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсионеры могут работать дома на сдельной основе, используя материалы заказчика. Она пояснила, что это могут быть вязание, пошив и другие виды деятельности.