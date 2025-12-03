Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 15:05

Россиянка разоблачила аферистов благодаря котам

Жительница Кировской области раскрыла мошенников после вопроса о кличках котов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники попытались обмануть жительницу Кировской области от имени ее парня, проходящего службу в армии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Схема провалилась, когда аферисты не смогли назвать клички домашних животных пары.

Девушка рассказала, что 1 декабря она разговаривала по телефону со своим парнем. Спустя примерно 20 минут ей написал неизвестный пользователь с закрытого аккаунта, называя ее «любимой». Аферисты пытались убедить девушку, что из части якобы утекли запрещенные фотографии, из-за чего у военнослужащих изъяли телефоны, и теперь Никита пишет с устройства контрактника.

Писал, что все дошло чуть ли не до государственной тайны, из-за этого у них забрали кнопочные телефоны с угрозой, что до дембеля не отдадут. И сейчас Никита нашел контрактника и пишет с его телефона, так как им можно ими пользоваться, – отметила девушка.

Когда неизвестный попросил пароль от ее аккаунта, девушка насторожилась и предложила подтвердить личность, назвав информацию, известную только им двоим. Тогда мошенник предложил в качестве «кодового слова» использовать клички кошек. Он угадал кличку кота, которого Ульяна выкладывала в соцсетях, но добавил имя еще одного животного, которое она однажды упоминала в сторис. Решив окончательно проверить собеседника, девушка попросила назвать кличку кота родителей возлюбленного. После этого ее заблокировали, а переписку удалили.

Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что судебные споры по «схеме Долиной» со временем будут урегулированы. По его мнению, попытки продавцов через суд отменить сделки с недвижимостью и вернуть себе объекты — это международная проблема, а не исключительно российская. Подобные скандалы с участием звезд и знаменитостей регулярно возникают и в других странах.

