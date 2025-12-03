Россиянка разоблачила аферистов благодаря котам

Мошенники попытались обмануть жительницу Кировской области от имени ее парня, проходящего службу в армии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Схема провалилась, когда аферисты не смогли назвать клички домашних животных пары.

Девушка рассказала, что 1 декабря она разговаривала по телефону со своим парнем. Спустя примерно 20 минут ей написал неизвестный пользователь с закрытого аккаунта, называя ее «любимой». Аферисты пытались убедить девушку, что из части якобы утекли запрещенные фотографии, из-за чего у военнослужащих изъяли телефоны, и теперь Никита пишет с устройства контрактника.

Писал, что все дошло чуть ли не до государственной тайны, из-за этого у них забрали кнопочные телефоны с угрозой, что до дембеля не отдадут. И сейчас Никита нашел контрактника и пишет с его телефона, так как им можно ими пользоваться, – отметила девушка.

Когда неизвестный попросил пароль от ее аккаунта, девушка насторожилась и предложила подтвердить личность, назвав информацию, известную только им двоим. Тогда мошенник предложил в качестве «кодового слова» использовать клички кошек. Он угадал кличку кота, которого Ульяна выкладывала в соцсетях, но добавил имя еще одного животного, которое она однажды упоминала в сторис. Решив окончательно проверить собеседника, девушка попросила назвать кличку кота родителей возлюбленного. После этого ее заблокировали, а переписку удалили.

