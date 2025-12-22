Уборщица получила условный срок за комментарий о павших бойцах СВО В Кировской области уборщице дали условный срок за унижение павших бойцов СВО

Жительницу Кировской области приговорили к шести месяцам лишения свободы условно за комментарий в соцсетях, унижающий павших бойцов СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Женщина работает уборщицей производственных помещений.

Следствие установило, что в Сети под постом о гибели военнослужащего она оставила комментарий, «унижающий бойцов ВС РФ, погибших в зоне специальной военной операции». Против нее возбудили уголовное дело по статье о публичном оскорблении памяти защитников Отечества.

Признать виновной <...> и назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», — огласил приговор судья.

Женщина вину признала и раскаялась. В период испытательного срока ей запретили менять постоянное место жительства без уведомления. Мобильный телефон, на котором она писала гневный комментарий, конфисковали.

