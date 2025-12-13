Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 10:48

Юный лихач устроил ночной дрифт на «Жигули» прямо на мемориале

Житель Приангарья проехался на отцовской машине по «Мемориалу Славы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Приангарья прокатился на «Жигулях» по территории «Мемориала Славы», вызвав возмущение общественности, рассказали в ГУМВД по Иркутской области. Позже нарушитель извинился перед жителями города за свой поступок, в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нарушителя нашли во время мониторинга социальных сетей, заезд лихача на территорию мемориала в городе Зима попал на видео. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился молодой человек, который решил взять ключи от отцовской легковушки и показаться с друзьями. Водительских прав у него не было.

После чего горе-водитель заехал на территорию «Мемориала Славы», где и был запечатлен на камеру видеонаблюдения, — добавили в ведомстве.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы арестовал бойца ММА Заура Исмаилова на месяц по подозрению в осквернении памятника ветеранам МЧС. Речь идет об инциденте на Кременчугской улице. По данным следствия, Исмаилов обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ за уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений. Вину он признал в полном объеме и раскаялся.

