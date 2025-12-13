Юный лихач устроил ночной дрифт на «Жигули» прямо на мемориале Житель Приангарья проехался на отцовской машине по «Мемориалу Славы»

Житель Приангарья прокатился на «Жигулях» по территории «Мемориала Славы», вызвав возмущение общественности, рассказали в ГУМВД по Иркутской области. Позже нарушитель извинился перед жителями города за свой поступок, в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нарушителя нашли во время мониторинга социальных сетей, заезд лихача на территорию мемориала в городе Зима попал на видео. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился молодой человек, который решил взять ключи от отцовской легковушки и показаться с друзьями. Водительских прав у него не было.

После чего горе-водитель заехал на территорию «Мемориала Славы», где и был запечатлен на камеру видеонаблюдения, — добавили в ведомстве.

