07 января 2026 в 09:09

В Верховном суде рассказали, какие вещи чаще всего конфискуют у россиян

Верховный суд: машины и телефоны стали самым часто конфискуемым имуществом в РФ

Автомобили и мобильные телефоны оказались самым часто конфискуемым российскими судами имуществом при вынесении приговоров, заявили ТАСС в пресс-службе Верховного суда России. Там подчеркнули, что изъятие телефонов, планшетов, ноутбуков и транспортных средств у подсудимых растет последние несколько лет.

Если в 2022 году судебные решения затронули 614 машин и 3618 единиц мобильной техники, то в 203 году эти цифры выросли более чем в 10 раз, составив 9,2 тыс. автомобилей и 7,3 тыс. телефонов. Динамика продолжилась в 2024 году, когда было изъято 12,8 тыс. транспортных средств и 11,2 тыс. гаджетов.

За 11 месяцев 2025 года принудительно обращено в государственную собственность 11 841 автотранспортное средство и 11 613 мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков. При этом к конфискации не относится обращение имущества в доход государства по искам прокуроров, например, имущества чиновников, полученного на нелегальные доходы, уточнили в ВС.

Ранее сообщалось, что в 2025 году к пожизненному лишению свободы в России приговорили 100 человек. Этот показатель стал самым высоким за последние годы. Прежде наибольшее число таких наказаний фиксировалось в 2005 и 2012 году — по 84 приговора.

