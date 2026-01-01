Водителям объяснили появление новых дорожных знаков в России

Появление новых дорожных знаков в России с 1 января 2026 года продиктовано необходимостью, заявил в беседе с ТАСС зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия», «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и «Глухие пешеходы».

Новые дорожные знаки не являются избыточными. Сам факт появления этих знаков продиктован необходимостью. Не все водители еще, может быть, понимают, что они означают, надо их изучить, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что с 1 января для российских автомобилистов вступает в силу ряд важных изменений, включая отмену автоматической пролонгации водительских удостоверений. Также корректируются суммы утилизационного сбора и НДС, ужесточаются штрафы за нарушения перевозки детей, а экзаменационные билеты дополняются новыми вопросами.

До этого юрист Иван Курбаков напомнил, что водителям с просроченными правами грозит штраф в размере до 15 тыс. рублей. Россияне, чьи документы действительны до 1 января 2026 года, должны будут продлевать водительские удостоверения самостоятельно.