01 января 2026 в 12:27

Российским водителям рассказали о нововведениях с 1 января

В России отменили автоматическую пролонгацию водительских прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 января 2026 года для российских автомобилистов вступает в силу ряд важных изменений, включая отмену автоматической пролонгации водительских удостоверений, введенной в пандемию, и обновление дорожных знаков согласно новому ГОСТ, передает издание «Автоновости дня». Также корректируются суммы утилизационного сбора и НДС, ужесточаются штрафы за нарушения перевозки детей, пересматриваются тарифы на техосмотр и эвакуацию, а экзаменационные билеты дополняются новыми вопросами.

Теперь права, срок которых истек в 2022 году, официально становятся недействительными. Вводятся комбинированные дорожные знаки, например, «Искусственная неровность» с указанием рекомендованной скорости и «Парковка» с обозначением способа постановки автомобиля. Программы автошкол усиливают практическую часть и возможность дистанционного изучения теории, а число вопросов в билетах увеличивается до тысячи.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что россиянам может грозить штраф в 500 рублей за неочищенные от снега фары и регистрационные знаки автомобиля. По его словам, если будет доказан умысел, например, намеренное сокрытие номеров от камер, то последуют гораздо более серьезные санкции, вплоть до лишения права управления на срок до трех месяцев.

