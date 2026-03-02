Юрист раскрыл нюансы нового закона о переводе вывесок на русский язык

Фирменное наименование или зарегистрированный товарный знак не нуждается в переименовании согласно новому закону, рассказал Hi-Tech Mail юрист Алексей Гавришев. Он отметил, что новая норма не запрещает английский язык, а требует обеспечить доступ к информации на русском языке.

Закон не требует менять юридическое название или уничтожать бренд. Но если вывеска содержит информацию о товарах, услугах, условиях обслуживания — она должна быть понятна потребителю на русском языке. То есть сам бренд может остаться, но описание вида деятельности только на английском — уже зона риска, — рассказал Гавришев.

Юрист подчеркнул, что те же правила затрагивают патенты. Само название может быть написано на латинице, однако описание товаров или услуг должно быть выполнено на русском языке.

Ранее юрист Татьяна Морозова рассказала, что такие слова на латинице, как sale, shop, coffee, open и другие, можно использовать на вывесках только при наличии равнозначного русского аналога, который должен иметь приоритет. С 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, согласно которому надписи и другие источники публичной коммуникации с потребителями должны оформляться на русском языке.