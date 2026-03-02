Зимняя Олимпиада — 2026
Юрист объяснил, как разоблачить лжепремиальную точку доставки еды

Юрист Русяев: плохую точку доставки еды можно разоблачить по отзывам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лжепремиальную точку доставки еды можно выявить по негативным отзывам, заявил NEWS.ru бизнес-консультант и юрист Илья Русяев. По его словам, навязчивые предложения о больших скидках также должны вызывать опасения.

В агрегаторах появляются точки с красивыми фото, высоким рейтингом и ценником от тысячи рублей за роллы, пиццу или хинкали. По факту готовят из дешевых продуктов в помещении, которое сложно назвать рестораном. Иногда владельцы существующего экономзаведения просто создают второй бренд, принимают заказы на обе точки и готовят одно и то же на одной кухне за разные деньги. Когда копятся плохие отзывы, бренд сносят и запускают новый под другим названием. Классический короткий цикл извлечения выручки из доверия к упаковке, — поделился Русяев.

Он отметил, что схема «одна кухня и несколько брендов с разными ценниками» закон не нарушает. По словам юриста, в России цены устанавливаются по соглашению сторон, а слово «премиум» в сфере общепита не имеет юридического статуса. Он указал, что проблема возникает, когда «премиальность» поддерживается ложной информацией о продавце, составе блюд, месте приготовления или происхождении ингредиентов.

Как распознать такую точку? Во-первых, у нее нет внятной информации о продавце и юрлице в карточке. Нет состава, веса порции и пищевой ценности блюд. Юрлицо, в свою очередь, не находится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП или выглядит как однодневка. Меню целиком состоит из типовых позиций массмаркета, но подается как авторская концепция. Постоянные скидки при базовом ценнике выше рынка. Отзывы носят однотипный характер и появляются за короткий срок, — добавил Русяев.

Ранее юрист Дмитрий Терентьев предупредил, что дистанционная продажа алкоголя запрещена в любом виде. По его словам, граждане, осуществляющие доставку спиртных напитков, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

