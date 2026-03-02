Зимняя Олимпиада — 2026
Юрист ответил, может ли сотрудник потребовать «удаленку» во время половодья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудник не может попросить начальство перевести его на удаленную работу из-за половодья, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Однако, по его словам, руководитель самостоятельно может ввести дистанционный режим, если затопление мешает добраться до офиса.

Погодные условия, половодье или затопление сами по себе не являются основанием для перевода работника на удаленный режим по его инициативе. Режим работы — это условие трудового договора, поэтому требовать «удаленку» в одностороннем порядке сотрудник не может. При этом начальство, если из-за подтопления в офис объективно невозможно попасть и нормально организовать работу, вправе временно перевести сотрудников на дистанционную работу даже без их согласия, — пояснил Салкин.

Он отметил, что в данном случае работодатель должен организовать удаленную работу: установить порядок взаимодействия и предоставить необходимые средства для выполнения обязанностей. Также, по словам юриста, начальство может компенсировать расходы сотрудника, связанные с работой из дома, включая оплату интернета.

Ранее сообщалось, что российские прокуроры усиливают контроль в области защиты населения и территорий из-за ожидаемых сильных паводков. Эти меры введены по указанию генпрокурора Александра Гуцана.

