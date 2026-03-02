«Мир станет свидетелем конца»: Арафи начал свое правление с угроз Аятолла Арафи предупредил Израиль о суровых последствиях атаки на Иран

Член Совета стражей Конституции Ирана аятолла Алиреза Арафи, назначенный временно исполняющим обязанности верховного лидера страны, начал свое правление с угроз. В социальной сети Х он заявил, что вечером 2 марта мир увидит «конец высокомерия сионистов».

Сегодня вечером мир станет свидетелем конца высокомерия сионистов, — отметил Арафи.

Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о смене иранской власти, привел в качестве примера захват американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Республиканец назвал это идеальным сценарием. По его мнению, если подобное сработало в Венесуэле, то сработает и в Иране.

До этого стало известно, что иранские военные нанесли удар баллистическими ракетами по военной базе ВМС США в Бахрейне. Предварительно, атаке подверглась компания, предоставляющая логистические услуги ВМС США. МВД Бахрейна эту информацию пока не комментировало.

Евросоюз тем временем решил усилить миссию Aspides в Персидском заливе, Красном море и Индийском океане. Как уточнила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, к действующим трем кораблям в ближайшее время присоединятся еще два французских.