«Великие люди»: в МИД Ирана подтвердили гибель крупных военачальников МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью главы КСИР и министра обороны

МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью четырех высокопоставленных военных. Речь идет о главнокомандующем КСИР генерал-лейтенанте Мохаммаде Пакпуре, начальнике Генштаба Вооруженных сил Абдольрахиме Мусави, министре обороны Азизе Насирзаде и секретаре Совета по обороне адмирале Али Шамхани.

Эти великие люди <...> стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и наконец получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что член Совета стражей Конституции Ирана аятолла Алиреза Арафи, назначенный временно исполняющим обязанности верховного лидера страны, начал свое правление с угроз. Он заявил, что вечером 2 марта мир увидит «конец высокомерия сионистов».

До этого президент США Дональд Трамп, говоря о смене иранской власти, привел в качестве примера захват американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Глава Белого дома назвал это идеальным сценарием. По его мнению, раз подобное сработало в Венесуэле, значит, сработает и в Иране.