Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 09:58

Водителям напомнили о неприятном сюрпризе в новом году

Юрист Курбаков: водителям грозит штраф до 15 тыс. рублей за просроченные права

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водителям с просроченными правами грозит штраф до 15 тыс. рублей, напомнил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. По его словам, 1 января 2026 года автоматическое продление водительских удостоверений прекращается, поэтому россияне, чьи документы действительны до этой даты, должны будут продлевать права самостоятельно, передает РИА Новости.

При этом права, срок действия которых истекает до конца 2025 года, будут считаться действительными еще в течение трех лет. Чтобы избежать рисков, юрист рекомендовал заранее подавать заявление на замену удостоверения. Сделать это можно через портал «Госуслуги».

Управление правами с истекшим сроком действия расценивается как административное правонарушение. Наказанием может быть как штраф, так и отстранение от управления и задержание транспортного средства.

Ранее Минцифры предложило уравнять бумажные водительские права и соответствующий QR-код из «Госуслуг». Использование документов в электронном виде в случае принятия предложения будет добровольным.

права
штрафы
водители
удостоверения
