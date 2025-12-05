В Минцифры придумали, как упростить жизнь водителям Минцифры предложило приравнять водительские права на «Госуслугах» к бумажным

Минцифры предложило уравнять бумажные водительские права и соответствующий QR-код из «Госуслуг». В документе, опубликованном на портале актов для общественного обсуждения, также говорится об аналогичных мерах для пенсионного удостоверения, студенческого билета и свидетельства о рождении.

Отмечается, что обсуждение инициативы продлится до 20 октября. Использование документов в электронном виде в случае принятия предложения будет добровольным. Также в цифровой форме можно будет представить свидетельство о регистрации транспортного средства, полис страхования для владельцев авто, удостоверение многодетной семьи и удостоверение инвалида о праве на льготы.

Ранее в ведомстве сообщили, что в России перестанут использовать СМС-коды для подтверждения входа на портал «Госуслуги» с мобильных устройств. В министерстве объяснили это решение участившимися случаями мошенничества с использованием СМС.

До этого Минцифры расширило список российских цифровых платформ, которые останутся доступны пользователям даже в условиях ограничений мобильного интернета, вводимых по соображениям безопасности. В ведомстве подчеркнули, что перечень будет обновляться каждую неделю на основе рейтинга наиболее востребованных российских интернет-ресурсов.