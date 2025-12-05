ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:48

«Госуслуги» откажутся от верификации через СМС из-за мошенников

Минцифры откажется от использования СМС-кодов для входа на «Госуслуги»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России перестанут использовать СМС-коды для подтверждения входа на портал «Госуслуги» с мобильных устройств, сообщила пресс-служба Минцифры РФ в мессенджере MAX. В ведомстве объяснили это решение участившимися случаями мошенничества с использованием СМС.

В министерстве пояснили, что злоумышленники все чаще обманом выманивают у пользователей коды из СМС, которые предназначены для авторизации на портале. Чтобы снизить риск взлома, принято решение постепенно уходить от данного метода подтверждения. Пока речь идет только о входе через смартфоны и планшеты.

Изменения будут внедряться поэтапно. Пользователям рекомендуется перейти на более защищенные способы входа — например, подтверждение через мобильное приложение «Госуслуги» или использование биометрических данных.

Ранее Минцифры расширило список российских цифровых платформ, которые останутся доступны пользователям даже в условиях ограничений мобильного интернета, вводимых по соображениям безопасности. В ведомстве подчеркнули, что перечень будет обновляться каждую неделю на основе рейтинга наиболее востребованных российских интернет-ресурсов.

