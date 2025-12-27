Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:17

Девушка без прав насмерть сбила двух пенсионерок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В селе Еленинка Челябинской области произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2114, которым управляла водитель без прав, сбил двух пенсионерок. Одна из них скончалась на месте, вторая сейчас в больнице.

По предварительным данным, 23-летняя жительница региона, не имеющая права управления транспортными средствами (водительское удостоверение никогда не получала), управляла автомобилем ВАЗ 21124. Водитель совершила наезд на двух женщин-пешеходов, — сказано в сообщении.

Уточняется, что женщины переходили дорогу не по пешеходному переходу. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ульяновской области в результате ДТП погибла трехлетняя девочка. На 192-м километре автодороги Цивильск — Ульяновск водитель на автомобиле KIA Rio съехал в кювет. За рулем находилась 43-летняя женщина.

До этого ставропольский блогер Денис Бухинцев, мечтавший установить рекорд и проехать на «Ниве» через всю страну, попал в серьезную аварию на трассе Магадан — Якутск. Мужчина вылетел через лобовое стекло и получил несколько травм. На помощь россиянину пришли сотрудники ГАИ. Они доставили пострадавшего в ближайшее село, где медики оказали ему первую помощь.

