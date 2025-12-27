Девушка без прав насмерть сбила двух пенсионерок В Челябинской области девушка без прав сбила двух пенсионерок

В селе Еленинка Челябинской области произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2114, которым управляла водитель без прав, сбил двух пенсионерок. Одна из них скончалась на месте, вторая сейчас в больнице.

По предварительным данным, 23-летняя жительница региона, не имеющая права управления транспортными средствами (водительское удостоверение никогда не получала), управляла автомобилем ВАЗ 21124. Водитель совершила наезд на двух женщин-пешеходов, — сказано в сообщении.

Уточняется, что женщины переходили дорогу не по пешеходному переходу. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

