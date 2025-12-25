Путешествие блогера по России едва не кончилось смертельным ДТП Путешествующий по России блогер чуть не умер в ДТП в Якутске

Ставропольский блогер Денис Бухинцев, мечтавший установить рекорд и проехать на «Ниве» через всю страну, попал в серьезную аварию на трассе Магадан — Якутск, сообщает Telegram-канал «112». Мужчина вылетел через лобовое стекло и получил несколько травм.

Мне повезло, машина не опрокинулась назад, — рассказал блогер.

Путешествие Бухинцева длилось 129 дней: блогер успел посетить горы Кавказа и Астрахань, но на трассе в Якутии его автомобиль влетел в плотное облако дыма от едущего впереди грузовика и потерял управление. ДТП закончилось вылетом в кювет: от удара блогера выбросило из салона в сугроб, который смягчил падание.

На помощь блогеру пришли сотрудники ГАИ, которые доставили пострадавшего в ближайшее село, где медики оказали ему первую помощь и определили в общежитие. Несмотря на уничтоженную машину и прерванный маршрут, Денис сохраняет оптимизм. Блогер заявил, что не собирается отказываться от своей мечты увидеть все 89 регионов страны.

