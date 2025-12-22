ДТП с участием самосвала и двух легковушек унесло жизни четырех человек

ДТП с участием самосвала и двух легковушек унесло жизни четырех человек Четыре человека погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Башкирии

Смертельное ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии, сообщил начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале. Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда медиков.

Авария случилась днем на 105-м километре автодороги Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки в Альшеевском районе. По предварительным данным, на месте столкнулись грузовой самосвал Shacman и две легковушки — ВАЗ-2110 и Mazda CX-5.

В результате ДТП три человека из автомобиля ВАЗ и один пассажир Mazda скончались до приезда скорой медицинской помощи, — написал Севастьянов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Им помогают сотрудники Госавтоинспекции и эксперты-криминалисты башкирского управления МВД.

