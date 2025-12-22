Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 10:27

ДТП с участием самосвала и двух легковушек унесло жизни четырех человек

Четыре человека погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смертельное ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии, сообщил начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале. Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда медиков.

Авария случилась днем на 105-м километре автодороги Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки в Альшеевском районе. По предварительным данным, на месте столкнулись грузовой самосвал Shacman и две легковушки — ВАЗ-2110 и Mazda CX-5.

В результате ДТП три человека из автомобиля ВАЗ и один пассажир Mazda скончались до приезда скорой медицинской помощи, — написал Севастьянов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Им помогают сотрудники Госавтоинспекции и эксперты-криминалисты башкирского управления МВД.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о страшном ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло в Любинском районе. По его словам, есть пострадавшие и погибшие.

До этого суд в Новосибирске арестовал водителя Mercedes-Benz, виновного в аварии с шестью погибшими. Мужчину заключили под стражу до 19 февраля 2026 года. Столкновение двух автомобилей произошло на Советском шоссе. В аварии также участвовала машина марки Toyota Ipsum.

ДТП
аварии
происшествия
смерти
Башкирия
Госавтоинспекция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 22 декабря: где сбои в РФ, когда разблокируют
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.