25 февраля 2026 в 19:50

Следователи начали поиск подозрительного автомобиля после пропажи девочки

В Смоленске ищут автомобиль, замеченный возле дома пропавшей девочки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Следователи начали поиск подозрительного автомобиля после пропажи девочки в Смоленске, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что он был замечен возле дома пропавшей. Личность и местонахождение водителя устанавливают.

Возле дома девочки в то утро действительно был замечен серый автомобиль, из него вышел мужчина. Он зашел в подъезд, после чего вышел оттуда с пакетом. В настоящий момент следователи отрабатывают эту версию, устанавливают владельца авто, его местонахождение, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 25 февраля, сообщалось, что возле смоленского озера Солдатское была найдена серая перчатка, возможно принадлежащая потерявшейся девочке девяти лет. На сегодняшний день эта находка является единственным ключом для тех, кто ведет поиски девочки, которая отсутствует уже около полутора суток.

Кроме того, в соцсетях появляется информация о возможной причастности к исчезновению ребенка неизвестного мужчины, которого видели поблизости, хотя точное описание его внешности пока отсутствует. Среди местных жителей активно обсуждают версию, согласно которой девочка могла уйти из-за страха возвращаться домой после потери домашнего животного на прогулке.

