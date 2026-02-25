Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026

«Путин держит слово»: Песков повторил предложение Зеленскому приехать в РФ

Предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву, если он хочет о чем-то разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, все еще остается в силе, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным. По его словам, это было слово Путина, а он «всегда держит свое слово».

Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово, — обратил внимание Песков.

Ранее сообщалось, что Киев рассматривает возможность направить делегацию для переговоров по урегулированию конфликта в Москву. По информации украинских журналистов, такой вариант рассматривается для ускорения мирного процесса.

Позже Зеленский выразил мнение, что реальный прорыв в территориальном вопросе возможен исключительно в ходе личной встречи с Путиным. Как рассказал Зеленский, американские переговорщики в беседе с ним заверили, что Москва искренне стремится к завершению конфликта. В ответ он призвал их не продвигать сценарий мирного урегулирования, который будет воспринят украинцами как собственное поражение.

