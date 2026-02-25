Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 20:12

Песков раскрыл, на что Киев тратит силы вместо мирного урегулирования

Песков: Киев пытается получить миллиарды евро из бюджета ЕС

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Киев сосредоточен не на поиске путей мирного урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным. Вместо этого украинские власти настроены на получении финансирования из европейского бюджета.

[Украинские власти] прилагают все усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а для поиска вариантов раскассирования европейских денег. Им надо не мытьем, так катаньем получить сотни миллиардов евро. Вот над этим они действительно работают серьезно. Серьезности в работе по другим вопросам мы пока не видим, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что встреча российского президента Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским не имеет смысла из-за неизменной позиции Киева. Он подчеркнул, что переговоры на высшем уровне возможны только при изменении подхода украинской стороны.

Кроме того, Песков выразил надежду, что обнародование данных о планах Британии и Франции передать ядерное оружие Киеву помешает реализации этих «безумных» планов. Он отметил, что своевременная публикация разведданных может стать препятствием для эскалации.

Дмитрий Песков
Украина
переговоры
Россия
Европа
