Киев сосредоточен не на поиске путей мирного урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным. Вместо этого украинские власти настроены на получении финансирования из европейского бюджета.

[Украинские власти] прилагают все усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а для поиска вариантов раскассирования европейских денег. Им надо не мытьем, так катаньем получить сотни миллиардов евро. Вот над этим они действительно работают серьезно. Серьезности в работе по другим вопросам мы пока не видим, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что встреча российского президента Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским не имеет смысла из-за неизменной позиции Киева. Он подчеркнул, что переговоры на высшем уровне возможны только при изменении подхода украинской стороны.

Кроме того, Песков выразил надежду, что обнародование данных о планах Британии и Франции передать ядерное оружие Киеву помешает реализации этих «безумных» планов. Он отметил, что своевременная публикация разведданных может стать препятствием для эскалации.