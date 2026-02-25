Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 20:40

Слухи об ампутации, слова о митингах, развод: как живет Андрей Свиридов

Андрей Свиридов Андрей Свиридов Фото: Социальные сети
Актер Андрей Свиридов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Свиридов

Андрей Свиридов родился 27 марта 1975 года в Могилеве.

В 1994 году он поступил в Университет Джорджа Вашингтона и провел там три года, выступая за местную команду. Проживая в Лос-Анджелесе, обучался в актерской школе «Беверли-Хиллз Плейхаус».

Благодаря высокому росту (2,12 м) он начал карьеру в баскетболе. Свиридов — мастер спорта Белоруссии по баскетболу, двукратный чемпион СССР среди молодежи, чемпион СНГ среди молодежи, чемпион Белоруссии, победитель молодежного чемпионата Европы.

Переехав в США, он выступал за университетскую баскетбольную команду, но ушел из спорта из-за травмы. После этого полтора года работал на студии Disney охранником. Благодаря этой работе Свиридов побывал на мировых премьерах, охранял звездных гостей и встречал их у лимузинов. Среди его подопечных были Дженнифер Лопес, Джон Траволта, Холли Берри и другие знаменитости.

Именно в США Свиридов впервые снялся в кино. Также он принимал участие в клипах Энрике Иглесиаса и Робби Уильямса.

«Для того чтобы сниматься в России, мне надо было уехать в Голливуд! Такое вот кино», — вспоминал артист.

Возвращение в Россию произошло благодаря актеру Андрею Краско, который пообещал ему помочь с жильем и ролями.

Свиридов снимался в картинах «Я остаюсь», «Счастливы вместе», «Дочки-матери», «Универ», «Позвони в мою дверь», «Побег», «Лесник», «СашаТаня», «Умельцы», «Гражданка Катерина», «Форс-мажор», «Полузащитник», «Полярный», «Кино про бандитов», «Ангелы района» и других. Всего в его фильмографии на данный момент более 90 работ.

В 2022 году Свиридов получил еще одно образование, отучившись в РАНХиГС.

«Да, я получил третье высшее образование, можете меня поздравить! Окончил РАНХиГС, Владимирское отделение, с красным дипломом», — делился он с KP.RU.

Андрей Свиридов Андрей Свиридов Фото: Социальные сети

Что известно о личной жизни Свиридова

Первый раз Андрей Свиридов женился в молодости, но отношения долго не продлились — возлюбленная ушла от него после того, как он завершил карьеру баскетболиста.

Во время съемок «Универа» актер познакомился с Аполлинарией Бейлик, которая снималась в массовке. В 2014 году они поженились, но в 2020-м развелись.

Что Свиридов говорил о митингах

Андрей Свиридов, комментируя митинги в Белоруссии, проходившие в 2020 году, рассказывал, что «его родственники молчат».

«А мое мнение я вам не скажу. Но я не верю в то, что показывают по телевизору. Но народ встал — значит, что-то не нравится. Но я все равно не верю. Я пытаюсь мыслить логически. Как так, если до выборов все было спокойно? А на следующий день это все так организованно, все так правильно, и откуда-то появляются люди, которые так правильно провоцируют ОМОН. Это — кукольный театр», — говорил он в YouTube-шоу «PROжизнь».

При этом, по его мнению, «кукловодам нужна не Белоруссия, а Россия».

«Давайте будем честными: кукловодам Белоруссия не нужна, им нужна Россия. Это всего лишь очередная страна, чтобы подойти поближе к России. Россия — это кость в горле Америки. Эти страны — два больших пса. Тот пес рычит, а мы пытаемся быть вежливыми», — заявлял артист.

Чем сейчас занимается Свиридов

Андрей Свиридов продолжает творческую деятельность.

В 2025 году актер снялся в лентах «Сокровища гномов», «Герои анекдотов» и «(Не)искуственный интеллект». Сейчас в прокате идет комедия «Равиоли Оли», где Свиридов поработал с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

В скором времени также можно будет увидеть сериал «Мотай!» с его участием.

В прошлом году появилась информация о том, что Свиридову из-за диабета якобы собираются ампутировать стопу. Его представитель в беседе с ТАСС опроверг эту новость, отметив, что актер продолжает активно работать.

