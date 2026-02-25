Передача Украине ядерных вооружений приведет к трагичной развязке всего конфликта в глобальном масштабе, сказано в обращении депутатов Госдумы к парламентам Англии и Франции, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планах Лондона и Парижа. В документе указано, что это может поставить весь мир на грань ядерной катастрофы, передает ТАСС.

С вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе, — говорится в проекте.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что правительства Великобритании и Франции могут вооружить Украину ядерной бомбой. По ее данным, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение. В СВР добавили, что ФРГ не стала участвовать в авантюре Франции и Британии по предоставлению ядерного оружия Украине.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также предположил, что возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву станет элементом прокси-войны против России. По его словам, ответ Москвы в таком случае определяют положения обновленной ядерной доктрины РФ. Депутат указал, что заявления украинского президента Владимира Зеленского в 2022 году о намерении обладать ядерным оружием стали одной из причин начала специальной военной операции.