Стало известно о смене локации для переговоров по Украине ТАСС: новые трехсторонние переговоры РФ, США и Украины могут пройти не в Женеве

Новые трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут пройти не в Женеве, передает ТАСС со ссылкой на источник. В настоящее время делегации продолжают согласовывать локацию для проведения следующей встречи.

Место проведения новой трехсторонки [по Украине] пока под вопросом, возможно, она пройдет не там, где в прошлый раз, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта. В настоящее время стороны продолжают согласовывать локацию для проведения переговоров.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенты РФ, Украины и США Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. Комментируя сам переговорный процесс, он отметил, что Украина рассчитывает решить территориальные вопросы «с ходу», однако урегулированию должна предшествовать кропотливая подготовка.