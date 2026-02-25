Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 23:12

ПВО за три часа сбила 60 украинских БПЛА над Россией

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Средства противовоздушной обороны за три часа сбили 60 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

27 БПЛА — над территорией Республики Крым, 17 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над акваторией Черного моря, 4 БПЛА — над территорией Курской области и 3 БПЛА — над территорией Брянской области, — сказано в заявлении ведомства.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что действия ВСУ причинили вред почти 27 тыс. мирных жителей с 2022 года. По его словам, еще 8 тыс. человек погибли.

Мирошник также сообщил, что ВСУ за последнюю неделю совершили серию целенаправленных ударов по образовательным учреждениям в России. По его данным, за последние семь дней атакам подверглись минимум пять школ. Российская сторона расценивает налеты как акт терроризма против мирного населения и нарушение всех норм международного гуманитарного права.

Кроме того, в Запорожской области ВСУ нанесли удар по территории недалеко от Днепрорудненской больницы. По словам губернатора Евгения Балицкого, пострадавших нет, однако в терапевтическом отделении медучреждения повреждено остекление.

