26 февраля 2026 в 00:43

Орбан потребовал оставить Украину без большой армии

Орбан заявил о недоверии к Украине и нежелании видеть 800-тысячную армию ВСУ

Вик Вик Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о недоверии к Киеву и нежелании видеть 800-тысячную армию Украины после завершения конфликта. По его словам, которые были сказаны на YouTube-канале, такая численность бойцов будет представлять угрозу для венгерской стороны.

Орбан подчеркнул, что украинские войска должны быть минимальными, а также необходимы механизмы контроля над ними. Эти вопросы следует урегулировать в новом соглашении о безопасности между Европой и Россией, заключил премьер Венгрии.

Ранее Орбан заявил: Венгрия будет блокировать очередной транш Украине в размере €90 млрд, пока Киев не снимет ограничения с транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что страна не поддастся шантажу.

До этого премьер Венгрии сообщил, что Киев занимается откровенным политическим шантажом в отношении республики, блокируя поставки нефти по «Дружбе». Политик указал, что таким образом власти хотят надавить на Будапешт, чтобы тот поддержал членство Украины в ЕС. Правительство Венгрии не поддастся на провокации, подчеркнул политик.

Орбан потребовал оставить Украину без большой армии
