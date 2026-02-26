Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 00:08

В Британии рассказали о варварских обычаях украинских военных

Daily Mail: британцы ужаснулись фактам осквернения тел бойцов ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Британская Daily Mail опубликовала свидетельства осквернения тел погибших солдат ВСУ их сослуживцами. Статья журналиста Ричарда Пендлбери вызвала ужас и негодование у читателей издания.

По словам бывшего бойца ВСУ, при отступлении военные не всегда могут забрать тела погибших. Их приходится расчленять, чтобы родственники получили хотя бы фрагмент для похорон и компенсации.

В противном случае погибшего объявляют пропавшим без вести и семья не получает никаких выплат. Публикация вызвала широкий общественный резонанс в Великобритании.

Ранее стало известно, что украинское руководство бросило группу дезертиров и мобилизованных на штурм в Сумской области около села Андреевка. Российские войска уничтожили группу противника комплексным огневым поражением.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что иностранные наемники готовы раскрыть расположение украинских сил за деньги и покинуть зону боевых действий. По словам аналитика, первоначальный костяк идеологически мотивированных бойцов таких подразделений либо уничтожен, либо бежал, уступив место лицам, которыми движет только материальная выгода.

Великобритания
ВСУ
Украина
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ак Барс» проиграл тольяттинцам в серии буллитов
Французский министр культуры решила стать мэром Парижа и уволилась
Звезда фильма «Снежная королева» ушла из жизни
Раскрыты детали о попавшем в перестрелку катере США у берегов Кубы
Нарковойны в Мексике: кто дал картелям оружие США, при чем тут Украина
Стало известно, кем были девушки в бикини на фото с Хокингом
Орбан потребовал оставить Украину без большой армии
В России стартовал предзаказ на новую линейку Samsung Galaxy S26
Глава СПЧ предложил проверить слова Довлатова о четырех миллионах доносов
Советник Эрдогана обговорил с представителем МИД отношения Баку и Еревана
Популярный актер из «Бригады» и «Интернов» умер в 57 лет
В Британии рассказали о варварских обычаях украинских военных
«Аталанта» устроила разгром немцам и вышла в плей-офф ЛЧ
«Мы — балетный спецназ»: Таранда о Плисецкой, Волочковой, ценах в Большой
Погибло 613 человек: почему виновники резни в Ходжалы 34 года не наказаны
Конгрессмен США потребовал расследования инцидента с катером возле Кубы
Минтруд предложил изменить перечень профессий для альтернативной службы
Глава МВД Сербии попал в реанимацию
В СПЧ раскрыли цель атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минюсте Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.