В Британии рассказали о варварских обычаях украинских военных Daily Mail: британцы ужаснулись фактам осквернения тел бойцов ВСУ

Британская Daily Mail опубликовала свидетельства осквернения тел погибших солдат ВСУ их сослуживцами. Статья журналиста Ричарда Пендлбери вызвала ужас и негодование у читателей издания.

По словам бывшего бойца ВСУ, при отступлении военные не всегда могут забрать тела погибших. Их приходится расчленять, чтобы родственники получили хотя бы фрагмент для похорон и компенсации.

В противном случае погибшего объявляют пропавшим без вести и семья не получает никаких выплат. Публикация вызвала широкий общественный резонанс в Великобритании.

Ранее стало известно, что украинское руководство бросило группу дезертиров и мобилизованных на штурм в Сумской области около села Андреевка. Российские войска уничтожили группу противника комплексным огневым поражением.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что иностранные наемники готовы раскрыть расположение украинских сил за деньги и покинуть зону боевых действий. По словам аналитика, первоначальный костяк идеологически мотивированных бойцов таких подразделений либо уничтожен, либо бежал, уступив место лицам, которыми движет только материальная выгода.