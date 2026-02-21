«Нас нельзя шантажировать»: Орбан поставил ЕС ультиматум

Венгрия будет блокировать очередной транш Украине в размере €90 млрд, пока Киев не снимет ограничения с транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В соцсети X он отметил, что страна не поддастся шантажу.

Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод «Дружба», Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд. Нас нельзя шантажировать! — написал Орбан.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Венгрия способна продемонстрировать, как можно уничтожить Украину всего за три недели. Он выступил с резким предупреждением в адрес Киева на фоне обострения нефтяного конфликта между странами.

До этого Орбан заявил, что Киев занимается откровенным политическим шантажом в отношении республики, блокируя поставки нефти по «Дружбе». Политик указал, что таким образом власти хотят надавить на Будапешт, чтобы тот поддержал членство Украины в ЕС. Правительство Венгрии не поддастся на провокации, подчеркнул политик.