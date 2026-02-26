Нарковойны в Мексике: кто дал картелям оружие США, при чем тут Украина

США помогли спецслужбам Мексики ликвидировать главу наркокартеля «Новое поколение Халиско», это привело к мятежу банд по всей стране. При этом выяснилось, что 80% оружия, изъятого у картелей, имеют американское происхождение. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: в вооружении мексиканских группировок прослеживается и украинский след. Что сейчас происходит в латиноамериканской стране и как Украина с США способствовали милитаризации бандитов — в материале NEWS.ru.

Что случилось в Мексике

О ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, также известного как Эль Менчо, стало известно 22 февраля. Под его руководством эта группировка превратилась в одну из доминирующих организаций по торговле наркотиками в Мексике, в том числе занимаясь переправкой запрещенных веществ в США. Гибель Эль Менчо спровоцировала массовые беспорядки, в ходе которых, согласно последним данным, погибли не менее 20 человек.

23 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон помогал мексиканским спецслужбам в проведении операции, предоставляя им разведданные. Президент Штатов Дональд Трамп в свою очередь в соцсети Truth Social порекомендовал властям латиноамериканской страны «активнее бороться с картелями и наркотиками». Позже в ежегодном обращении к конгрессу он также подтвердил участие США в ликвидации Эль Менчо.

«Благодаря нашей новой военной кампании мы остановили рекордные объемы наркотиков, поступающих в нашу страну, и практически полностью прекратили их попадание по воде. <…> Мы также уничтожили одного из самых зловещих главарей картеля», — сказал он.

Откуда у наркокартелей американское оружие

Вскоре после ликвидации Эль Менчо министр обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо заявил, что около 80% оружия, изъятого в операциях против наркокартелей, имеет американское происхождение.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец в беседе с NEWS.ru отметил, что ничего удивительного в этом нет: Мексика неоднократно поднимала данный вопрос в диалоге со Штатами.

«Когда американцы начинают говорить про наркобизнес, мексиканцы в ответ выкатывают два аргумента. Первый — основной рынок у вас, а не в Мексике, то есть сократите свое потребление — и будет меньше предложений. Второй — это снабжение картелей оружием», — пояснил он.

Эксперт напомнил о совместном расследовании мексиканских и американских журналистов, проведенном в 2015 году. Тогда выяснилось, что значительная часть оружия, имеющегося на вооружении картелей, не просто прибыла из Штатов, но и была изготовлена по заказу армии США.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru добавил, что для картелей, которые давно и активно работают на американской территории, не составляет большого труда ввезти приобретенное в Штатах оружие на родину.

«Они поставляют запрещенные вещества в США, зарабатывают на проституции, торговле людьми и органами, а на заработанные деньги покупают оружие. Потому что в Америке его продается очень много — особенно в южных штатах, где оружейные законы довольно либеральны. Это привычная схема, которая действует десятилетиями», — подчеркнул политолог.

Кто еще вооружает мексиканские картели

Историк спецслужб Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru предположил, что определенную поддержку мексиканским ОПГ могут оказывать и американские власти, с которыми у них есть связи «на идеологическом уровне».

«Отношения США с картелями — элемент доктрины Монро о контроле Штатов за Западным полушарием. Американцы хотят и будут пытаться контролировать все властные институты этого региона. Это касается как официальных ветвей власти: законодательной, судебной, исполнительной, власти „четвертой“ типа прессы и разного рода НКО, так и власти криминальной, как значимого фактора в жизни Латинской Америки», — уверен эксперт.

Дудаков придерживается схожего мнения: по его словам, сомнений в связях американского руководства с латиноамериканскими преступниками практически нет.

«Показательным был скандал вокруг тайной операции Fast and Furious, когда во времена президентства Барака Обамы американское Агентство по контролю за алкоголем, табаком и оружием уличили в том, что оно тайно передавало картелям вооружения. На оружие установили GPS-датчики, чтобы отслеживать, куда оно попадает, как его будут использовать. Потом выяснилось, что из него начали убивать американских пограничников, был большой скандал. Республиканцы тогда требовали устроить импичмент Обаме, хотя в конечном счете на это не решились», — напомнил политолог.

При чем тут Украина

Еще одним важным каналом оружейных поставок в Мексику эксперты считают Украину, которая давно зарекомендовала себя как один из мировых центров черного рынка вооружений.

«Украина набита оружием под завязку. И там идут боевые действия, которые очень удобно позволяют что-нибудь списать на потери, а на самом деле продать. Поскольку в Латинской Америке огромная украинская диаспора, которая в последние годы только увеличивается, логистика таких сделок выглядит близкой к идеальной», — заметил Мзареулов.

Дудаков напомнил, что сведения о связях мексиканских наркокартелей с Киевом появлялись еще в 2022 году — тогда в открытом доступе появились фото и видео ракетных систем Javelin в руках мексиканских боевиков.

«В 2025-м оказалось, что картель „Новое поколение Халиско“ отправлял своих бойцов на Украину, чтобы те обучались боевому делу и работе с дронами. А потом они вернулись в Мексику и теперь будут свои навыки использовать и против мексиканской армии, и, возможно, против американских пограничников и вооруженных сил», — подчеркнул эксперт.

Мексиканские наемники принимают активное участие в украинском конфликте. Однако СМИ сообщают, что после гибели Эль Менчо они начали массово возвращаться на родину: оказалось, что наркобароны платят за разборки с правительственными силами больше, чем ВСУ. Так, если украинские власти предлагают латиноамериканским «добровольцам» оклад в размере $3 тысячи в месяц, то в Мексике их «гонорар» доходит до $15 тысяч.

По словам американиста, в перспективе для США и Трампа участие в мексиканских нарковойнах подготовленных бойцов с реальным боевым опытом может стать очень большой проблемой.

«Если сейчас массовые беспорядки перерастут в полноценное военное столкновение — а Трамп периодически грозится ввести в Мексику войска, — то США могут получить полноценную партизанскую войну с ракетными ударами и налетами дронов. В общем, у Америки под боком может образоваться свой собственный нестабильный Афганистан», — заключил политолог.

