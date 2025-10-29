«Железный сефард Мадуро»: в чем секрет его успеха, как стал союзником РФ

27 октября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Российско-венесуэльские отношения активизировались в нулевых годах с приходом к власти президента Уго Чавеса. При его преемнике Николасе Мадуро они вышли на стратегический уровень. Что о нем известно, почему США не удается его не сломить — в материале NEWS.ru.

Как Мадуро пришел в большую политику

Западные СМИ нередко представляют Мадуро как карьериста и необразованного выскочку — случайного человека, который попал в большую политику исключительно благодаря лояльности бывшему харизматичному президенту Уго Чавесу и связям жены-адвокатессы, а в настоящее время влиятельного политика Силии Флорес.

По мнению экспертов, такой подход в корне неверен. «У Мадуро нет высшего образования, а, по некоторым данным, и школьного аттестата», — сказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

Однако, по его словам, венесуэльский президент происходит из очень непростой семьи. «Предки Мадуро по отцовской линии — потомки сефардов, евреев — выходцев с Пиренейского полуострова, которые осели в Голландии, после чего перебрались на Кюрасао. В XVII веке они были крупными торговцами, а в XIX — политиками и банкирами. Разные ветви семьи проживали, помимо Карибских островов и Венесуэлы, в Панаме, Коста-Рике, Гондурасе и Гватемале, где занимали заметные позиции в общественно-экономической и политической жизни. В нулевых президентом Гондураса был выходец из этой большой семьи Рикардо Мадуро», — рассказал Воробьев.

При этом Николас Мадуро добился политического успеха не благодаря своему происхождению, а благодаря тому, что самостоятельно поднимался с самых низов.

Николас Мадуро, 2010 год Фото: x99/ZUMAPRESS.com/

«Он сделал карьеру, начав с водителя автобуса, создал профсоюз водителей, стал лидером общенациональной ассоциации профсоюзов. Мадуро — публичный политик, трибун», — рассказала NEWS.ru российский политик Дарья Митина. По ее словам, венесуэльский лидер оказался достаточно хорошим администратором и разбирается в экономике.

«Когда Мадуро был министром иностранных дел Венесуэлы, он проявил себя как очень жесткий и последовательный человек. Видимо, у него было больше политической ясности, чем у кого-либо другого в момент обострения отношений с США. По этой причине Чавес решил, что Мадуро станет его политическим наследником», — заявил NEWS.ru политолог, специалист по Латинской Америке Олег Ясинский.

По словам эксперта, умение организовать трудящихся, то, что он не был чиновником и бюрократом, а также личное доверие Чавеса привели Мадуро на вершину власти в 2013 году после смерти его предшественника.

Чем вызваны экономические проблемы Венесуэлы

Мадуро досталось крайне тяжелое экономическое наследство — большой государственный долг и санкции США. Колебания цен на нефть — стратегический экспортный товар страны — совпадали с политическими и социально-экономическими кризисами внутри страны.

«Несмотря на тяжелое положение Венесуэлы, находящейся в блокаде и под ограничительными мерами (до 2022 года государство входило в тройку лидеров по санкциям наряду с Северной Кореей и Ираном. — NEWS.ru), страна не испытывала существенных экономических провалов, которые могли бы повлечь за собой смену власти. Экономический кризис носит перманентный характер, и выйти из него крайне сложно из-за санкционной системы, созданной США», — рассказала Митина.

Вашингтон неоднократно пытался сместить президента Венесуэлы, продолжившего социалистический курс Чавеса.

Уго Чавес Фото: Avn/Xinhua/Global Look Press

По словам Митиной, выборы в стране проходят в соответствии с демократическими нормами. «Подтасовка бюллетеней практически невозможна благодаря разветвленной и гибкой системе. Помимо голосования бюллетенями и подписей требуется биометрическая идентификация. Таким образом, американские утверждения о фальсификации выборов не выдерживают никакой критики», — подчеркнула Митина.

В чем секрет популярности президента Венесуэлы Мадуро

Секрет популярности Мадуро — в его социальной политике, отметила Митина.

«Национализация нефтяной промышленности, инициированная Чавесом, получила свое развитие при его преемнике», — сказала Митина. По ее словам, предыдущий президент Венесуэлы, воспользовавшись доступом к нефтяным месторождениям, направил сверхдоходы на развитие социальной сферы. Это принесло значительные результаты для страны с населением более 30 млн человек.

«Были построены миллионы квартир, многие семьи впервые в жизни получили социальное жилье, появилась система бесплатного здравоохранения и образования», — отметила политолог.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кыргызстана Клара Ажыбекова, неоднократно посещавшая Венесуэлу, с восторгом рассказала о системе коммун. По словам политика, она значительно повысила качество жизни беднейших слоев населения, проживавшего в фавелах на склонах гор в Каракасе.

«Власти создали коммуны по 3000 человек и обеспечили их благоустроенным двух- и трехэтажным жильем со всей инфраструктурой, водопроводом, электричеством, а также канализацией. Коммуны имеют свои бюджеты и объединены в пятерки. К ним построены неидеальные, но неплохие дороги», — рассказала Ажыбекова. По ее словам, открытость, отзывчивость людей и энтузиазм людей напоминают СССР 1950-х.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему Вашингтону не удается сместить Мадуро

Ажыбекова отметила, что ненависть США к Венесуэле связана с «красным», социалистическим выбором этой страны. Она также подчеркнула, что Вашингтон хочет поставить под полный контроль венесуэльскую нефть, заместив на рынке выпадающие из-за санкций объемы российского черного золота.

«Значительная часть американских НПЗ спроектирована специально под тяжелые венесуэльские сорта, и им не подойдет никакая другая», — сказал NEWS.ru политолог Александр Собянин.

По словам экспертов, США не смогли сменить руководство Венесуэлы за счет поддержки оппозиции. «Экономическая ситуация в стране сейчас намного лучше, чем пару лет назад. Мадуро ведет крайне гибкую политику по отношению к оппозиции, ему удается договариваться», — сказал Ясинский.

Президент грамотно работает с ней, используя тактику кнута и пряника. Он договаривается с одними и раскалывает других, отметила Митина. По ее словам, главный соперник Мадуро на начальном этапе его руководства, Энрике Каприлес, ныне является лояльным депутатом. «Он отошел от президентских амбиций и работает в общей обойме, не проявляя себя как оппозиционер. Мадуро поступил с ним лояльно, позволив легально участвовать в политической жизни», — подчеркнула она.

По словам Митиной, США не удалось расколоть венесуэльские элиты, несмотря на кризис и тяжелую экономическую ситуацию. «Люди помнят нищету и отсутствие элементарных социальных гарантий до прихода Чавеса. Поэтому, несмотря на все проблемы, поддержка правительства сохраняется», — добавила эксперт.

Работники Государственной нефтяной компании Венесуэлы Pdvsa Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему США пытаются свергнуть Мадуро силовыми методами

США перестали заигрывать с оппозицией и пытаются свергнуть Мадуро силовым путем, обвинив его в поддержке наркокартелей. Вашингтон сконцентрировал у берегов страны внушительный флот. Американские военные практически ежедневно проводят акции устрашения — пролеты стратегических бомбардировщиков в непосредственной близости от границ страны.

«Сейчас США противостоят не только и не столько Венесуэле, сколько всему региону, потому что угрозы также поступают в адрес Колумбии. Главе Белого дома Дональду Трампу несложно расширить их географию», — отметил Ясинский.

При этом он назвал наземную операцию США против Венесуэлы маловероятной, поскольку она может привести к большим потерям среди военных. «Тем не менее возможны любые провокации и ракетные удары. Ситуация очень сложная и малопредсказуемая», — сказал Ясинский.

Зачем России нужна социалистическая Венесуэла

Санкции США привели к тому, что Россия стала основным поставщиком сырой нефти для Венесуэлы, полностью вытеснив с этого рынка Вашингтон, сообщило ранее агентство Kpler. По его данным, Каракас пытался покупать нафту у Ирана и Китая, но в итоге остановился на РФ.

Собянин подчеркнул, что США не удастся «сковырнуть» Мадуро. По его мнению, Москва заинтересована в сохранении правящего социалистического режима.

«Россия будет заходить в Венесуэлу на многие десятилетия. Для этого важно обеспечить в стране геополитическое присутствие сил ВМФ и ВКС РФ. В Венесуэле можно заработать огромные деньги в нефтегазовой сфере, на инжиниринге и образовании», — отметил политолог. По его словам, можно обеспечить устойчивое присутствие РФ, развивая социальную сферу в республике.

Ажыбекова отметила, что есть все условия для развития российско-венесуэльских отношений и реализации подписанного сторонами Договора о стратегическом сотрудничестве.

«Венесуэльцы прекрасно относятся к России. Они воспринимают РФ как Советский Союз, с большим энтузиазмом едут учиться. Я надеюсь, что Россия поддержит Каракас в тяжелой ситуации. Мадуро — настоящий друг Москвы. Он приезжал на парад Победы 9 мая, был на параде в Пекине», — сказала она.

Генсек Компартии Вьетнама То Лам с супругой Нго Фыонг Ли (слева) и президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес на военном параде, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне Фото: kremlin.ru/Иван Секретарев, РИА «Новости»

По мнению Собянина, в течении нескольких лет Венесуэла станет одной из основных точек присутствия России в Латинской Америке.

