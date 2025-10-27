Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с одной страной

Россия и Венесуэла официально перевели двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства после ратификации соответствующего договора президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает официальный портал правовой информации. Подписанный документ создает основу для углубления сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, — говорится в указе.

Ранее депутаты Госдумы единогласно поддержали договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Венесуэлой. Подписанный в мае 2025 года документ устанавливает правовые рамки для развития взаимодействия между государствами в различных областях.

Кроме того, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что договор между Москвой и Каракасом имеет экономическую направленность и не предусматривает предоставление военной поддержки в случае конфликта Венесуэлы с Соединенными Штатами. По словам военного аналитика, фундамент двусторонних отношений с этой латиноамериканской страной отличается от основы сотрудничества с КНДР.