Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 14:55

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с одной страной

Путин подписал указ о ратификации стратегического партнерства с Венесуэлой

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия и Венесуэла официально перевели двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства после ратификации соответствующего договора президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает официальный портал правовой информации. Подписанный документ создает основу для углубления сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, — говорится в указе.

Ранее депутаты Госдумы единогласно поддержали договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Венесуэлой. Подписанный в мае 2025 года документ устанавливает правовые рамки для развития взаимодействия между государствами в различных областях.

Кроме того, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что договор между Москвой и Каракасом имеет экономическую направленность и не предусматривает предоставление военной поддержки в случае конфликта Венесуэлы с Соединенными Штатами. По словам военного аналитика, фундамент двусторонних отношений с этой латиноамериканской страной отличается от основы сотрудничества с КНДР.

Владимир Путин
Россия
Венесуэла
указы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородцы свыше двух тысяч раз сообщили о пьяных водителях за 2025 год
Глава Тульской области раскрыл, что нашли в облцентре после атаки дронов
Путь к реке у Купянска усеян телами беглых бойцов ВСУ после удара ВС России
Путин освободил семьи бойцов СВО от одной госпошлины
Пользователи VK Видео стали чаще смотреть детский и семейный контент
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2025 года, законы, пересчет пенсий
В Госдуме рассказали, сколько россиян помогают участникам спецоперации
«Страшнее ничего нет»: Певцов рассказал историю спасения военных летчиков
Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Покровске
Командировка западного журналиста на Украину сорвалась из-за мобилизации
В России появится «вредная» реклама энергетиков
«Летающий Чернобыль»: одно оружие России вызвало панику в США
В Петербурге на 69-м году жизни умер известный журналист
Соцсеть «ВКонтакте» запустила «Тренды» в VK Клипах
«Выстрелим из любого места»: в Госдуме о заявлениях Трампа о «Буревестнике»
Суд отпустил устроившего ДТП с четырьмя пострадавшими мигранта
Россия не будет проводить альтернативу Олимпиаде-2026
В Европе испугались американских санкций против топливных компаний России
Грузия отказалась направить делегацию на заседание «Евронеста»
В Госдуме фразой «страшнее сама Россия» высмеяли Запад из-за «Буревестника»
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.