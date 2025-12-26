Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в ситуации с США Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку защиты суверенитета страны

Венесуэла выразила благодарность России за «неизменную поддержку» усилий президента Николаса Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто. По его словам в Telegram-канале, это ценно на фоне разногласий с США.

От имени президента Николаса Мадуро мы хотели бы выразить искреннюю благодарность правительству России за поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа на фоне угроз, агрессивных и незаконных действий администрации Соединенных Штатов в Карибском регионе, — указал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По мнению главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение Конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.

Тем временем Bloomberg написал, что Венесуэла попыталась прорвать американскую энергетическую блокаду США: более 10 танкеров успешно загрузились сырьем и вышли в море, реакция Вашингтона последовала незамедлительно. Дональд Трамп подтвердил, что два судна уже перешли под контроль США, а за третьим идет охота. Политик также отметил, что захваченная нефть конфискована.