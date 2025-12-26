Беспилотники «Ахмата» и артиллерия стали смертельным дуэтом для ВСУ Операторы БПЛА спецназа «Ахмат» и артиллерия уничтожают технику 58-й бригады ВСУ

Операторы беспилотников из спецназа «Ахмат» совместно с артиллерией наносят эффективные удары по украинским войскам на Харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным Узбек. Их основной целью стали украинские САУ и бронетехника 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Наши ребята выявили капонир и совместно со смежными подразделениями вылетели (дронами-камикадзе. — NEWS.ru) отработать. Двойками полетели. Уничтожили в итоге две самоходки, — говорится в сообщении.

Для повышения результативности к работе беспилотников подключается артиллерия группировки «Север». Такая тактика не оставляет противнику времени для эвакуации или маскировки техники, отметил командир.

Ранее стало известно, что российский ударный дрон-камикадзе на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» оснащен превосходной оптикой и лазерным прицеливанием, что позволяет ему наносить точные удары по технике ВСУ, заявил NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. Он назвал данный БПЛА триумфом российской инженерной мысли.

До этого Минобороны РФ показывало кадры работы операторов этих дронов. В результате их ударов были уничтожены один бронеавтомобиль и один наземный робототехнический комплекс ВСУ в районе Константиновки.