Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке

Куриные ножки с картошкой в духовке — аппетитное и быстрое в приготовлении блюдо. Его вкус знаком каждому. Часто это горячее подают на новогодний стол, однако и в обычные дни куриные ножки с картошкой в духовке становятся популярным вариантом ужина. В этой статье мы поделимся простым пошаговым рецептом, который поможет повторить сытное кушанье.

Ингредиенты

Куриные ноги — одна небольшая упаковка

Картошка — 950 г

Сметана — 1 стакан

Чеснок — 4 дольки

Любимые травы — по вкусу

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Способ приготовления

Готовим маринад. Для этого смешиваем пряности, сметану и предварительно измельченный чеснок. Оставляем мясо в маринаде на полчаса. Картофель можно нарезать любым удобным способом и посыпать пряностями. Поверх кладем курицу. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Куриные ножки с картошкой выпекаем около 45 минут. Приятного аппетита!

