Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 15:15

Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке

Куриные ножки в духовке Куриные ножки в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные ножки с картошкой в духовке — аппетитное и быстрое в приготовлении блюдо. Его вкус знаком каждому. Часто это горячее подают на новогодний стол, однако и в обычные дни куриные ножки с картошкой в духовке становятся популярным вариантом ужина. В этой статье мы поделимся простым пошаговым рецептом, который поможет повторить сытное кушанье.

Ингредиенты

  • Куриные ноги — одна небольшая упаковка
  • Картошка — 950 г
  • Сметана — 1 стакан
  • Чеснок — 4 дольки
  • Любимые травы — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Готовим маринад. Для этого смешиваем пряности, сметану и предварительно измельченный чеснок. Оставляем мясо в маринаде на полчаса.
  2. Картофель можно нарезать любым удобным способом и посыпать пряностями. Поверх кладем курицу.
  3. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Куриные ножки с картошкой выпекаем около 45 минут. Приятного аппетита!

Любителям быстрых ужинов советуем попробовать еще один рецепт — сливочные котлеты с гарниром в одной сковороде.

Читайте также
Рынок круп в России: как изменились вкусы потребителей за пять лет
Экономика
Рынок круп в России: как изменились вкусы потребителей за пять лет
Ленивый завтрак. Картофельные капытки по-белорусски. Нежные и вкусные клецки со шкварками
Общество
Ленивый завтрак. Картофельные капытки по-белорусски. Нежные и вкусные клецки со шкварками
Горстка муки, молоко и немного масла: пеку обалденные булочки «Варенки» — нежные как пух! Их сметают за минуту
Общество
Горстка муки, молоко и немного масла: пеку обалденные булочки «Варенки» — нежные как пух! Их сметают за минуту
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Семья и жизнь
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Хрустящая острая капуста за сутки — съедается за один присест: у магазинных закусок нет шансов
Общество
Хрустящая острая капуста за сутки — съедается за один присест: у магазинных закусок нет шансов
еда
картофель
кулинария
рецепты
чеснок
Виктория Семёнова
В. Семёнова
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл трудности наступления на Славянск
В России приняли поправки о налоге за продажу жилья
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Дальше
Самое популярное
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт
Семья и жизнь

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика
Семья и жизнь

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.