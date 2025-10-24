Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке

Куриные ножки с картошкой в духовке — аппетитное и быстрое в приготовлении блюдо. Его вкус знаком каждому. Часто это горячее подают на новогодний стол, однако и в обычные дни куриные ножки с картошкой в духовке становятся популярным вариантом ужина. В этой статье мы поделимся простым пошаговым рецептом, который поможет повторить сытное кушанье.
Ингредиенты
- Куриные ноги — одна небольшая упаковка
- Картошка — 950 г
- Сметана — 1 стакан
- Чеснок — 4 дольки
- Любимые травы — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- Готовим маринад. Для этого смешиваем пряности, сметану и предварительно измельченный чеснок. Оставляем мясо в маринаде на полчаса.
- Картофель можно нарезать любым удобным способом и посыпать пряностями. Поверх кладем курицу.
- Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Куриные ножки с картошкой выпекаем около 45 минут. Приятного аппетита!
Любителям быстрых ужинов советуем попробовать еще один рецепт — сливочные котлеты с гарниром в одной сковороде.