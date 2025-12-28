Новый год — 2026
Забыли о салате из кальмаров к Новому году: фарширую их нежным грибным скремблом и получаю топ-блюдо к празднику

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Нежное мясо кальмара становится идеальным сосудом для сытной, ароматной начинки. Грибной скрембл с яйцами, щедро сдобренный укропом и расплавленным сыром, создает потрясающий контраст текстур и вкусов, превращая простые ингредиенты в эффектное и очень сытное блюдо.

Шампиньоны (300 г) нарезаю и обжариваю на сковороде на среднем огне около 5 минут до мягкости. К грибам разбиваю 6 яиц, добавляю соль и черный перец по вкусу и готовлю, помешивая, пока яйца не схватятся до состояния влажного скрембла. Снимаю с огня, добавляю измельченный укроп (1 пучок) и мелко натертый сыр (150 г), тщательно перемешиваю. Этой остывшей яично-грибной смесью начиняю подготовленные и очищенные тушки кальмаров (4 шт.), не утрамбовывая слишком плотно. Фаршированные кальмары укладываю в смазанную маслом жаропрочную форму и отправляю в разогретую до 200°C духовку на 20 минут. Готовые кальмары вынимаю, даю немного остыть, нарезаю толстыми ломтиками и подаю к столу.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

