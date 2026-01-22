Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 15:05

Кальмаров зря боятся, их на минуту в кипяток — и готово: кальмаровый салат с крабовыми палочками — просто гениально вкусный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Раньше и я обходила кальмаров стороной — казалось, что с ними много возни. А потом попробовала этот простой салат и поняла: бояться тут совершенно нечего. Кальмары готовятся быстрее яиц, а салат получается лёгкий, нежный и очень сытный. Теперь делаю его и на ужин, и к праздничному столу — исчезает первым. Главный секрет — не переварить кальмары. Буквально полминуты-минута в кипятке, и они остаются мягкими, без «резинового» эффекта. В сочетании с крабовыми палочками, яйцом и маринованным луком вкус получается сбалансированный и свежий.

Ингредиенты: кальмары — 1 кг, крабовые палочки — 200 г, яйца — 6 шт., лук — 1 шт., яблочный уксус — 3 ст. л., натуральный йогурт — 30 мл.

Как готовлю: кальмары очищаю, опускаю в кипящую воду ровно на 30 секунд и сразу вынимаю. Даю остыть и нарезаю тонкой соломкой. Крабовые палочки режу так же. Лук шинкую полукольцами, заливаю яблочным уксусом и оставляю на 10 минут — уходит резкость, остаётся приятная кислинка. Яйца отвариваю вкрутую, нарезаю соломкой. С лука сливаю уксус, соединяю все ингредиенты в миске, заправляю йогуртом и аккуратно перемешиваю. Убираю салат в холодильник на 15–20 минут — и можно подавать. Получается лёгкий, нежный и очень удачный салат, который точно изменит ваше отношение к кальмарам.

Ранее мы делились рецептом салата «Ходовой» с печенью. Невероятно вкусно и бюджетно.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежная капуста и кусочки грудинки — заливаю кляром. Через 20 минут уже едим. Пирог-лепешка на скорую руку: вкусно и просто
Общество
Нежная капуста и кусочки грудинки — заливаю кляром. Через 20 минут уже едим. Пирог-лепешка на скорую руку: вкусно и просто
Удачный рецепт картофельных драников: полностью пропекаются и не растекаются на сковороде
Общество
Удачный рецепт картофельных драников: полностью пропекаются и не растекаются на сковороде
Взбиваю творог и два яйца — через 25 минут уже едим. Нежное суфле «Минутка», пышное и воздушное
Общество
Взбиваю творог и два яйца — через 25 минут уже едим. Нежное суфле «Минутка», пышное и воздушное
Эксперимент с «Мимозой», который нас покорил — заменил консервы и получил шикарнейший салат: восторг гарантирован
Общество
Эксперимент с «Мимозой», который нас покорил — заменил консервы и получил шикарнейший салат: восторг гарантирован
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Семья и жизнь
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
кальмары
крабовые палочки
салаты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд оставил под стражей генерала Булгакова по делу о мошенничестве
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.