Кальмаров зря боятся, их на минуту в кипяток — и готово: кальмаровый салат с крабовыми палочками — просто гениально вкусный

Раньше и я обходила кальмаров стороной — казалось, что с ними много возни. А потом попробовала этот простой салат и поняла: бояться тут совершенно нечего. Кальмары готовятся быстрее яиц, а салат получается лёгкий, нежный и очень сытный. Теперь делаю его и на ужин, и к праздничному столу — исчезает первым. Главный секрет — не переварить кальмары. Буквально полминуты-минута в кипятке, и они остаются мягкими, без «резинового» эффекта. В сочетании с крабовыми палочками, яйцом и маринованным луком вкус получается сбалансированный и свежий.

Ингредиенты: кальмары — 1 кг, крабовые палочки — 200 г, яйца — 6 шт., лук — 1 шт., яблочный уксус — 3 ст. л., натуральный йогурт — 30 мл.

Как готовлю: кальмары очищаю, опускаю в кипящую воду ровно на 30 секунд и сразу вынимаю. Даю остыть и нарезаю тонкой соломкой. Крабовые палочки режу так же. Лук шинкую полукольцами, заливаю яблочным уксусом и оставляю на 10 минут — уходит резкость, остаётся приятная кислинка. Яйца отвариваю вкрутую, нарезаю соломкой. С лука сливаю уксус, соединяю все ингредиенты в миске, заправляю йогуртом и аккуратно перемешиваю. Убираю салат в холодильник на 15–20 минут — и можно подавать. Получается лёгкий, нежный и очень удачный салат, который точно изменит ваше отношение к кальмарам.

