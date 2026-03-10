Зимняя Олимпиада — 2026
Кальмары не резиновые, а сочные: секрет в панировке темпура. С черри и луком — запекается за 10 минут. Топ-закуска

Фото: D-NEWS.ru
Главный страх при готовке кальмаров — получить жевательную резинку. Секрет здесь — высокая температура и короткое время. Быстрое запекание в панировке создает мгновенную корочку, которая запечатывает соки внутри, гарантируя тот самый идеальный, нежный результат.

400 г очищенных кальмаров промываю, обсушиваю и нарезаю кольцами. Половину красной луковицы шинкую полукольцами, 150 г помидоров черри разрезаю пополам. В миске сбрызгиваю кальмары соком половины лимона, оливковым маслом, добавляю любимые специи (паприка, черный перец, соль отлично) и хорошо перемешиваю. Затем обваливаю каждый кусочек в панировочных сухарях темпура (нужно 3-4 ст. л.). На противень, застеленный пергаментом, выкладываю кальмары в один слой, а рядом — лук и черри, которые тоже слегка сбрызгиваю маслом. Отправляю в разогретую до 200°C духовку всего на 10-12 минут, пока панировка не станет золотистой, а кальмары не приготовятся, но останутся сочными. Подаю сразу, пока хрустит!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

