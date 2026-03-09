Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 18:35

Беру кальмары, рис и грибы — и через 30 минут на столе изысканное блюдо. И маринад, и начинка на высоте

Беру кальмары, рис, грибы и брокколи — и готовлю фаршированные тушки, которые даже нелюбители морепродуктов уплетают за обе щеки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного ужина или уютного обеда. Его необычность в том, что правильный маринад и сочная начинка делают кальмары нежными и ароматными, а не «резиновыми», как часто бывает. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, промаринованные тушки с румяной корочкой, внутри — рассыпчатый рис с грибами и брокколи, пропитанный соками. Все вместе создает гармоничное сочетание текстур и вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 6 тушек кальмаров, шампиньоны, лук, брокколи, рис, 1 яйцо, оливковое масло, лимонный сок — 1,5 ст. л., мед — 0,5 ст. л., 2 зубчика чеснока, соль и специи. Кальмары отварите 2–3 минуты в подсоленной воде, очистите. Лук и грибы обжарьте, брокколи бланшируйте 3 минуты и мелко нарежьте. Рис отварите. Для маринада смешайте мед, чеснок, масло и лимонный сок, залейте кальмары на 15 минут. Начинку смешайте из риса, грибов, брокколи, яйца, посолите, поперчите. Начините кальмары, закрепите зубочистками. Обжарьте на сковороде-гриль до румяной корочки, поливая маринадом. Подавайте с соусом из йогурта или сметаны с зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

