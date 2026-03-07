Выложила курочку на рисовую подушку и забыла в духовке! Вкусно как плов, только не жирно и лениво

Выложила курочку на рисовую подушку и забыла в духовке! Вкусно как плов, только не жирно и лениво

Этот рецепт я называю своим «ленивым пловом». Никакой жарки в казане, никаких сложных этапов — все складываю в форму и отправляю в духовку. Пока блюдо готовится, на кухне чисто, а я спокойно занимаюсь своими делами. В итоге получается рассыпчатый рис, пропитанный соком курицы, с ароматом специй — сытно, но без тяжести. Он выручает, когда нет сил стоять у плиты, но хочется чего-то по-настоящему домашнего и сытного. Аромат курицы и специй постепенно наполняет дом, и к ужину все уже сами собираются на кухне.

Ингредиенты: куриные окорочка 1 кг, рис 300 г, лук 2 небольшие штуки, морковь 1 крупная штука, сметана 1 ст. л., вода 600–700 мл (чтобы покрывала рис на 0,7–1 см), соль по вкусу, черный перец по вкусу, специи для курицы по вкусу, фольга.

Курицу перемешиваю со сметаной, солью и специями и оставляю на 15–20 минут. Рис тщательно промываю до прозрачной воды. В форму выкладываю мелко нарезанный лук, натертую морковь и рис, слегка солю и перемешиваю. Сверху размещаю окорочка и аккуратно заливаю горячей водой так, чтобы она едва покрывала крупу. Накрываю форму фольгой, делаю пару проколов для выхода пара и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Затем снимаю фольгу и допекаю еще 15–20 минут до румяной корочки и полной готовности риса.

Ранее мы делились рецептом пиццы на жидком тесте с курицей и грибами. Не месим, смешал — и в духовку.