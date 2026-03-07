Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 08:45

Выложила курочку на рисовую подушку и забыла в духовке! Вкусно как плов, только не жирно и лениво

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт я называю своим «ленивым пловом». Никакой жарки в казане, никаких сложных этапов — все складываю в форму и отправляю в духовку. Пока блюдо готовится, на кухне чисто, а я спокойно занимаюсь своими делами. В итоге получается рассыпчатый рис, пропитанный соком курицы, с ароматом специй — сытно, но без тяжести. Он выручает, когда нет сил стоять у плиты, но хочется чего-то по-настоящему домашнего и сытного. Аромат курицы и специй постепенно наполняет дом, и к ужину все уже сами собираются на кухне.

Ингредиенты: куриные окорочка 1 кг, рис 300 г, лук 2 небольшие штуки, морковь 1 крупная штука, сметана 1 ст. л., вода 600–700 мл (чтобы покрывала рис на 0,7–1 см), соль по вкусу, черный перец по вкусу, специи для курицы по вкусу, фольга.

Курицу перемешиваю со сметаной, солью и специями и оставляю на 15–20 минут. Рис тщательно промываю до прозрачной воды. В форму выкладываю мелко нарезанный лук, натертую морковь и рис, слегка солю и перемешиваю. Сверху размещаю окорочка и аккуратно заливаю горячей водой так, чтобы она едва покрывала крупу. Накрываю форму фольгой, делаю пару проколов для выхода пара и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Затем снимаю фольгу и допекаю еще 15–20 минут до румяной корочки и полной готовности риса.

Ранее мы делились рецептом пиццы на жидком тесте с курицей и грибами. Не месим, смешал — и в духовку.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовила себе постное, но понравилось всей семье: рис на сковороде с грибами и тыквой
Общество
Готовила себе постное, но понравилось всей семье: рис на сковороде с грибами и тыквой
Никогда не думала, что крабовые котлетки такие вкусные: готовим сытные биточки с рисом
Общество
Никогда не думала, что крабовые котлетки такие вкусные: готовим сытные биточки с рисом
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Общество
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Куриное суфле готовлю вместо котлет на похудении — рецепт простой, но очень вкусный
Общество
Куриное суфле готовлю вместо котлет на похудении — рецепт простой, но очень вкусный
Яркое горячее на 8 Марта — без майонеза и маринования: куриные кармашки с запеченными овощами
Общество
Яркое горячее на 8 Марта — без майонеза и маринования: куриные кармашки с запеченными овощами
рис
плов
курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефтяной танкер поплатился за игнорирование сигналов со стороны КСИР
Россиянам рассказали, как пожаловаться на лечение по ОМС
Посла Кубы спросили о возможном вторжении США на остров
Стало известно, сколько мужчины тратят на подарок к 8 Марта
Россиянам раскрыли причины отказа в кредитных каникулах
Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности
Иран нанес новый мощный удар по Иракскому Курдистану
Москвичи ринулись в теплицы ради тюльпанов по 40 рублей
Российские экспаты в ОАЭ побежали скупать виллы в Азии
«На годы вперед»: Дмитриев оценил ущерб ЕС от роста цен на энергоресурсы
В Орловской области раскрыли масштабы разрушений после нападения ВСУ
Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Рязанскую область
Россиян предупредили об опасности транзита через Шри-Ланку
В Екатеринбурге накрыли вейп-магазин с нелегальной продукцией на миллионы
Синоптик назвал дату прихода весны
Около 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
Азербайджан завершил эвакуацию генконсульства из иранского Тебриза
Промышленные здания получили повреждения от атаки ВСУ
На Западе раскрыли одно решение, из-за которого Зеленский впал в ярость
Россиянин пострадал при падении обломков БПЛА
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.