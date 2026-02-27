Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 08:05

Никогда не думала, что крабовые котлетки такие вкусные: готовим сытные биточки с рисом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Крабовые палочки чаще идут в салат, но стоит однажды приготовить из них котлетки — и рецепт прочно поселяется в семейном меню. Нежные внутри, с аппетитной румяной корочкой снаружи, а добавление немного варёного риса делает их более сытными и сочными.

Вкус получается мягким и гармоничным: крабовые палочки дают лёгкую морскую нотку, сыр — сливочность, чеснок — пикантность, а рис помогает сохранить форму и добавляет приятную текстуру. Такие биточки хороши и горячими, и остывшими.

Для приготовления понадобится крабовые палочки 400 г, варёные яйца 2 шт., сырые яйца 2 шт., твёрдый сыр 100 г, чеснок 3 зубчика, варёный рис 3–4 ст. л., соль и перец по вкусу, панировочные сухари для обваливания.

Крабовые палочки натрите на крупной тёрке или мелко нарежьте. Добавьте натёртый сыр, измельчённые варёные яйца, чеснок и немного варёного риса. Введите сырые яйца, посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы. Сформируйте небольшие биточки, обваляйте их в сухарях и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте с соусом, свежими овощами или картофельным пюре — простое блюдо, которое приятно удивляет вкусом.

Ранее мы делились рецептом мармелада. Апельсины и желатин — натуральный, вкусный и простой.

Проверено редакцией
Читайте также
Праздничные гамбургеры с сыром бри и клюквенным чатни: из фастфуда в новогодний шедевр
Общество
Праздничные гамбургеры с сыром бри и клюквенным чатни: из фастфуда в новогодний шедевр
Мини-бургеры из слоеного теста — праздничная закуска в красивой подаче и с вкусным соусом
Общество
Мини-бургеры из слоеного теста — праздничная закуска в красивой подаче и с вкусным соусом
Бутерброды — ленивые роллы: готовим суши по-домашнему — нашумевший рецепт
Общество
Бутерброды — ленивые роллы: готовим суши по-домашнему — нашумевший рецепт
Готовлю теплый салат с крабовыми палочками и шампиньонами. Обжариваю ингредиенты — получается сытно, вкусно, по-новому
Общество
Готовлю теплый салат с крабовыми палочками и шампиньонами. Обжариваю ингредиенты — получается сытно, вкусно, по-новому
Впервые попробовала в Великий пост — теперь не оторваться: яблоки, фаршированные рисом и изюмом
Общество
Впервые попробовала в Великий пост — теперь не оторваться: яблоки, фаршированные рисом и изюмом
котлета
крабовые палочки
рис
биточки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества
Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой
На Сахалине объявили экстренное предупреждение
Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя
Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки
Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны
Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ
Грязная бомба у Киева и удар по Белгороду: новости СВО к утру 27 февраля
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет
Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика
«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО
Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео
Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни
В Пулково задержали двенадцать рейсов и отменили три
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА
МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции
«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.