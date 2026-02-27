Никогда не думала, что крабовые котлетки такие вкусные: готовим сытные биточки с рисом

Крабовые палочки чаще идут в салат, но стоит однажды приготовить из них котлетки — и рецепт прочно поселяется в семейном меню. Нежные внутри, с аппетитной румяной корочкой снаружи, а добавление немного варёного риса делает их более сытными и сочными.

Вкус получается мягким и гармоничным: крабовые палочки дают лёгкую морскую нотку, сыр — сливочность, чеснок — пикантность, а рис помогает сохранить форму и добавляет приятную текстуру. Такие биточки хороши и горячими, и остывшими.

Для приготовления понадобится крабовые палочки 400 г, варёные яйца 2 шт., сырые яйца 2 шт., твёрдый сыр 100 г, чеснок 3 зубчика, варёный рис 3–4 ст. л., соль и перец по вкусу, панировочные сухари для обваливания.

Крабовые палочки натрите на крупной тёрке или мелко нарежьте. Добавьте натёртый сыр, измельчённые варёные яйца, чеснок и немного варёного риса. Введите сырые яйца, посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы. Сформируйте небольшие биточки, обваляйте их в сухарях и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте с соусом, свежими овощами или картофельным пюре — простое блюдо, которое приятно удивляет вкусом.

