Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:30

Праздничные гамбургеры с сыром бри и клюквенным чатни: из фастфуда в новогодний шедевр

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт превращает простой гамбургер в изысканное новогоднее блюдо, достойное ресторанного меню. Классическая котлета встречается с благородным тающим сыром бри и пикантно-сладким клюквенным чатни, которые создают удивительно гармоничный и праздничный вкус. Подача на чёрных булочках бриошь добавляет торжественности, а рукола и красный лук — необходимую свежесть. Это гамбургеры, которые удивят и покорят ваших гостей в новогоднюю ночь.

Ингредиенты для котлет: говяжий фарш — 600 граммов, лук репчатый — 1 небольшая головка, соль, свежемолотый чёрный перец, вустерширский соус — 1 ч. л. Для чатни: свежая или замороженная клюква — 200 граммов, сахар — 80–100 граммов, апельсиновый сок — 100 мл, молотый имбирь — щепотка. Для сборки: сыр бри — 150–200 граммов, булочки бриошь (лучше чёрные) — 4–6 штук, рукола — пучок, красный лук — ½ головки.

Приготовление: мелко нарезанный лук обжарьте до прозрачности, остудите. Смешайте фарш с луком, вустерширским соусом, солью и перцем. Сформируйте 4–6 плоских котлет и обжарьте на раскалённой сковороде или гриле до желаемой степени прожарки, в последнюю минуту положите сверху кусок сыра бри. Для чатни смешайте клюкву, сахар и апельсиновый сок в сотейнике, доведите до кипения и варите 10–15 минут на среднем огне, пока смесь не загустеет. Добавьте имбирь, перемешайте и остудите. Булочки слегка подрумяньте на сковороде или в духовке. На нижнюю половину булочки выложите листья руколы, затем котлету с сыром, ложку клюквенного чатни, тонкие кольца красного лука и накройте верхней половинкой. Подавайте сразу.

Ранее мы готовили итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь.

Проверено редакцией
Читайте также
Домашний чикенбургер с хрустящей котлетой! Шикарный фастфуд легко и просто
Общество
Домашний чикенбургер с хрустящей котлетой! Шикарный фастфуд легко и просто
Картофельную губадию готовлю и на завтрак, и на ужин: обалденное блюдо из картошки и яиц
Общество
Картофельную губадию готовлю и на завтрак, и на ужин: обалденное блюдо из картошки и яиц
Мини-бургеры из слоеного теста — праздничная закуска в красивой подаче и с вкусным соусом
Общество
Мини-бургеры из слоеного теста — праздничная закуска в красивой подаче и с вкусным соусом
Круче хот-догов и бургеров: чесночные булочки с говядиной и сыром — готовятся просто и из самых простых продуктов
Общество
Круче хот-догов и бургеров: чесночные булочки с говядиной и сыром — готовятся просто и из самых простых продуктов
Психоаналитик поделилась способом обрести новогоднее настроение
Общество
Психоаналитик поделилась способом обрести новогоднее настроение
гамбургер
простой
котлета
бургер
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
На Западе раскрыли, кто запускал воздушные шары в Литву
«Радио Судного дня» вышло в эфир после выступлений Путина и Белоусова
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.