Праздничные гамбургеры с сыром бри и клюквенным чатни: из фастфуда в новогодний шедевр

Этот рецепт превращает простой гамбургер в изысканное новогоднее блюдо, достойное ресторанного меню. Классическая котлета встречается с благородным тающим сыром бри и пикантно-сладким клюквенным чатни, которые создают удивительно гармоничный и праздничный вкус. Подача на чёрных булочках бриошь добавляет торжественности, а рукола и красный лук — необходимую свежесть. Это гамбургеры, которые удивят и покорят ваших гостей в новогоднюю ночь.

Ингредиенты для котлет: говяжий фарш — 600 граммов, лук репчатый — 1 небольшая головка, соль, свежемолотый чёрный перец, вустерширский соус — 1 ч. л. Для чатни: свежая или замороженная клюква — 200 граммов, сахар — 80–100 граммов, апельсиновый сок — 100 мл, молотый имбирь — щепотка. Для сборки: сыр бри — 150–200 граммов, булочки бриошь (лучше чёрные) — 4–6 штук, рукола — пучок, красный лук — ½ головки.

Приготовление: мелко нарезанный лук обжарьте до прозрачности, остудите. Смешайте фарш с луком, вустерширским соусом, солью и перцем. Сформируйте 4–6 плоских котлет и обжарьте на раскалённой сковороде или гриле до желаемой степени прожарки, в последнюю минуту положите сверху кусок сыра бри. Для чатни смешайте клюкву, сахар и апельсиновый сок в сотейнике, доведите до кипения и варите 10–15 минут на среднем огне, пока смесь не загустеет. Добавьте имбирь, перемешайте и остудите. Булочки слегка подрумяньте на сковороде или в духовке. На нижнюю половину булочки выложите листья руколы, затем котлету с сыром, ложку клюквенного чатни, тонкие кольца красного лука и накройте верхней половинкой. Подавайте сразу.

