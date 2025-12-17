Итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь

Этот салат — итальянская классика, которая готовится практически из ничего. Сочные помидоры, нежные шарики моцареллы, тонкие кольца красного лука и свежий базилик создают идеальный баланс свежести. Хрустящие сухарики, поджаренные с чесноком, добавляют текстуре приятный контраст. Просто, быстро и невероятно вкусно.

Ингредиенты: моцарелла (мини или шарики) — 200 граммов, помидоры черри — 300 граммов, красный лук — 1 небольшая головка, базилик свежий — большой пучок, чиабатта или другой хлеб — 4–5 ломтей. Для сухариков: оливковое масло — 2 ст. л., зубчик чеснока — 1 шт., соль, сушеный орегано.

Для заправки: оливковое масло — 3 ст. л., бальзамический крем (или обычный бальзамик) — 1 ст. л., мед (или кленовый сироп) — 1 ч. л., дижонская горчица — 1 ч. л., соль, свежемолотый черный перец.

Приготовление: чиабатту нарежьте кубиками, сбрызните маслом с раздавленным чесноком, посыпьте солью и орегано, подсушите в духовке или на сковороде до хруста. Помидоры разрежьте пополам, красный лук нарежьте очень тонкими кольцами и замочите на 10 минут в холодной воде, чтобы убрать горечь. Моцареллу обсушите. Для заправки взбейте венчиком все ингредиенты до эмульсии. В салатнике выложите помидоры, моцареллу, лук и крупно порванные листья базилика. Полейте заправкой, аккуратно перемешайте. Добавьте сухарики непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли.

