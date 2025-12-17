Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 16:30

Итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — итальянская классика, которая готовится практически из ничего. Сочные помидоры, нежные шарики моцареллы, тонкие кольца красного лука и свежий базилик создают идеальный баланс свежести. Хрустящие сухарики, поджаренные с чесноком, добавляют текстуре приятный контраст. Просто, быстро и невероятно вкусно.

Ингредиенты: моцарелла (мини или шарики) — 200 граммов, помидоры черри — 300 граммов, красный лук — 1 небольшая головка, базилик свежий — большой пучок, чиабатта или другой хлеб — 4–5 ломтей. Для сухариков: оливковое масло — 2 ст. л., зубчик чеснока — 1 шт., соль, сушеный орегано.

Для заправки: оливковое масло — 3 ст. л., бальзамический крем (или обычный бальзамик) — 1 ст. л., мед (или кленовый сироп) — 1 ч. л., дижонская горчица — 1 ч. л., соль, свежемолотый черный перец.

Приготовление: чиабатту нарежьте кубиками, сбрызните маслом с раздавленным чесноком, посыпьте солью и орегано, подсушите в духовке или на сковороде до хруста. Помидоры разрежьте пополам, красный лук нарежьте очень тонкими кольцами и замочите на 10 минут в холодной воде, чтобы убрать горечь. Моцареллу обсушите. Для заправки взбейте венчиком все ингредиенты до эмульсии. В салатнике выложите помидоры, моцареллу, лук и крупно порванные листья базилика. Полейте заправкой, аккуратно перемешайте. Добавьте сухарики непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли.

Ранее мы готовили салат «Голливуд». Он с ветчиной и грибами — простой и мегавкусный.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат оливье с лососем попробовала в ресторане: теперь это любимый рецепт на Новый год
Общество
Салат оливье с лососем попробовала в ресторане: теперь это любимый рецепт на Новый год
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Семья и жизнь
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Главное в подготовке к Новому году — не устать: готовим мгновенную закуску — вкусные помидоры с крабовой пастой
Общество
Главное в подготовке к Новому году — не устать: готовим мгновенную закуску — вкусные помидоры с крабовой пастой
Натереть хлеб чесноком и авокадо: готовим испанскую закуску — к вину и шампанскому. Ее подают во всех барах ко всему
Общество
Натереть хлеб чесноком и авокадо: готовим испанскую закуску — к вину и шампанскому. Ее подают во всех барах ко всему
Мини-закуска за 10 минут по-итальянски! Нужны моцарелла, черри и зелень
Семья и жизнь
Мини-закуска за 10 минут по-итальянски! Нужны моцарелла, черри и зелень
салаты
помидоры
моцарелла
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
На Западе раскрыли, кто запускал воздушные шары в Литву
«Радио Судного дня» вышло в эфир после выступлений Путина и Белоусова
В России подвели итоги детского конкурса рисунков о раздельном сборе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.