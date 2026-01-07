Салат «Песцовая шубка» с крабовыми палочками не похож на обычный крабовый салат — нежный, яркий и очень вкусный

Салат «Песцовая шубка» — удачное сочетание свежих овощей, крабовых палочек и сыра в слоеной подаче. Он получается легким, сочным и одновременно сытным, поэтому отлично подходит как для праздника, так и для повседневного стола. Готовится просто, а выглядит эффектно.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, помидоры — 2 шт., болгарский перец — 1 шт., сыр — 100 г, яйца — 2 шт., майонез — по вкусу.

Приготовление: яйца отварите вкрутую и остудите. Сыр и яйца натрите на мелкой терке. Крабовые палочки, помидоры и салатный перец нарежьте аккуратными кубиками. Выложите салат слоями, каждый слой слегка смазывая майонезом. Последним слоем распределите тертый сыр и украсьте майонезом по вкусу. Дайте салату немного настояться в холодильнике — так он станет еще нежнее и вкуснее.

