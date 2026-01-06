Атака США на Венесуэлу
Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Краснодарский соус — это не просто заправка, а универсальная приправа, которая подойдет ко всему: мясу, макаронам, пицце и даже бутербродам. Его насыщенный вкус с фруктовыми нотками и пикантной остротой ни с чем не перепутать.

1,5 кг помидоров и 500 г яблок (очищенных от сердцевины) измельчаю в блендере или пропускаю через мясорубку. Переливаю пюре в кастрюлю с толстым дном, добавляю 3 ст. л. сахара, 0,5–1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 1/2 ч. л. острого перца, 1/4 ч. л. мускатного ореха и 1/4 ч. л. корицы.

Довожу до кипения и увариваю на медленном огне 30–40 минут, пока соус не загустеет до желаемой консистенции, регулярно помешивая. За 5 минут до готовности добавляю 8 измельченных зубчиков чеснока и 1,5 ст. л. 9% уксуса, тщательно перемешиваю. Горячий соус разливаю по стерилизованным банкам и закатываю.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

