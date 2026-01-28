Беру 2 помидора и горстку сыра: сырные лепёшки на завтрак — мой фаворит. Готовлю за 15 минут

Когда нет времени на сложные завтраки, выручают эти сырные лепёшки с помидором. По сути — нежные блинчики с тянущимся сыром и сочным помидором, которые жарятся быстро и съедаются ещё быстрее. Минимум продуктов, одна сковорода — и сытный завтрак готов.

Ингредиенты (на 4 порции): яйца — 5 шт., молоко — 300 мл, мука — 160 г, соль — 1 ч. л., помидор — 2 шт., зелёный лук — 4 пера, сыр сулугуни — 300 г, растительное масло — для жарки.

Приготовление: яйца взбейте с молоком, постепенно вмешайте муку и соль — тесто должно получиться как жидкая сметана. Добавьте мелко нарезанный 1 помидор и зелёный лук. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и выливайте тесто небольшими порциями, как на оладьи. Когда лепёшка подрумянится снизу, посыпьте половину тёртым сыром и кубиками помидора, аккуратно сложите пополам. Обжаривайте ещё 1–2 минуты, пока сыр полностью не расплавится. Подавайте горячими — с чаем, кофе или просто так.

